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BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

Nisan ayının gelmesiyle BİM açık iş pozisyonları kısmında yeni ilanlar duyurdu. Firma 43 ilanla 9 ilde yeni personel alımı yapılıyor. İlanların detayları ise haberimizde yer alıyor. BİM'in resmi internet sitesine üye hesabınızla giriş yaparak veya yeni hesap oluşturarak başvuru yapılabiliyor. Ancak listelenmiş olan açık pozisyonlarda kendinize uygun bir ilan bulunmuyorsa başvurular "Genel Başvuru" kısmından kolaylıkla yapılıyor. Firmanın kariyer sayfasında yer alan bilgilere göre başarıya odaklı ve kariyer yapmak isteyen gençlere ihtiyaç duyulduğu bilgisine yer verildi. İşte yeni ilanların listesi...

02.04.2021 11:58 - Son Güncelleme: 02.04.2021 12:00
BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları merak ediliyor. Firma Türkiye'nin 81 ilinde şube ya da bürolarına alım yapmaya devam ediyor. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Son yapılan duyuruya göre, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Adana ve Mersin'de alım yapılacağı açıklandı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisi paylaşıldı.

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BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

BİM AÇIK İŞ POZİSYONLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

Pozisyon Adı-Şehir

Lara / Antalya Bölge Taze Gıda Personeli Antalya
Lara / Antalya Bölge Kasa Reyon Personeli Antalya
( Engelli) İzmit Bölge Mağaza Personeli Kocaeli

BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

Kurtköy / Pendik Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Darıca / Kocaeli Bölge Kasa Reyon Personeli Kocaeli
Darıca / Kocaeli Bölge Taze Gıda Personeli Kocaeli

BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

Mağaza Geliştirme Asistanı Ankara
Görükle / Nilüfer Bölge Taze Gıda Personeli Bursa
Görükle / Nilüfer Bölge Kasa Reyon Personeli Bursa