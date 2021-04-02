BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları: Bu illerde 43 ilanla personel aranıyor! İşte kadrolar ve maaşlar

BİM Nisan ayı işçi alımı ilanları merak ediliyor. Firma Türkiye'nin 81 ilinde şube ya da bürolarına alım yapmaya devam ediyor. İlanlara başvuru yapacaklar kişilerin başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen, mağaza, ofis ve depolarda görev alacak olmasının önemli detaylar olduğu bilgisine verildi. Son yapılan duyuruya göre, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Adana ve Mersin'de alım yapılacağı açıklandı. Kariyer sayfasında ayrıca yoğun iş temposuna ayak uyduracak en az lise mezunu erkek ve kadın adayların arandığı bilgisi paylaşıldı.