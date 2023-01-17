Müge Anlı Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl, YAŞIYOR MU? Kayıp Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti?

MÜGE ANLI SİNAN SARDOĞAN SON DAKİKA HABERLERİ! Müge Anlı'da gündeme gelen Arife Gökçe olayı sonrası tutuklanan Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği ve öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bazı haber sitelerinde son günlerde sık sık söz konusu iddialara yer veriliyordu. Bu nedenle olayın takipçisi olanlar internet arama motorlarında Sinan Sardoğan öldü mü, intihar mı etti? sorularına yanıt arıyordu. Ancak haberler asılsız çıktı. Peki neler oluyor? Sinan Sardoğan'ın sağlık durumu nasıl? İşte son durum...