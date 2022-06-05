Adana Seyhan'da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti
Adana'da telefonunun çalındığını öne süren bir kadının, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırıp ölümle tehdit etmesi, anbean görüntülendi.
05.06.2022 18:44 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:55
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kadın telefonu çalındığını öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.