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Adana Seyhan'da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti

Adana'da telefonunun çalındığını öne süren bir kadının, kendisine yardımcı olmaya gelen polislere hakaretler yağdırıp ölümle tehdit etmesi, anbean görüntülendi.

05.06.2022 18:44 - Son Güncelleme: 05.06.2022 18:55
Adana Seyhan’da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç kadın telefonu çalındığını öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

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Adana Seyhan’da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti

Polis telefonu çalındığı öne sürülen kadın ile görüşmeye çalışırken genç kadın polise hakaretler yağdırıp, "Karakola gidelim" diyen polise "Beni mi tehdit ediyorsun, ben sana telefonumun çalındığını söylüyorum.

Adana Seyhan’da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti

Hırsızlık şikayeti yapıyorum. Sen benim üzerime geliyorsun. Sen benim telefonum için benim peşimdesin" dedi.

Adana Seyhan’da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti

Daha sonra genç kadın biraz daha ileri gidip polise el kaldırıp "Öldürürüm sizi" diyerek hakaret ve tehditlerine devam etti.

Adana Seyhan’da cep telefonunun çalındığını öne süren kadın kendisine yardım etmeye gelen polisleri ölümle tehdit etti

Ayrıca kadın, doktor olduğunu öne sürdü.

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