Esra Erol'da "Ölen kardeşim yanına çağırdı" dedi stüdyo buz kesti! Kayıp Aytül stüdyoda! Karpuz seçerken neler oldu?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Pınar Hanım karpuz almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kız kardeşi Aytül Karakaya'nın 15 Haziran 2024 tarihinde kayıplara karıştığını, onu aramak için stüdyoya geldiğini açıklamıştı. Esra Erol; Aytül'ün cuma günü bulunduğunu açıkladı. Aytül Hanım canlı yayına geldi. Anlattıkları stüdyoda şok etkisi yarattı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...