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Müge Anlı'da pembe sıvılı şırınga bilmecesi! Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde tüyler ürperten çelişkiler

Kayseri'de 3 yıl önce evinde hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Nurgül Soysal'ın ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak ölümün cinayet olduğunu iddia etti. Kalp krizi denilerek toprağa verilen iki çocuk annesi kadının yakınları; pembe sıvılı şırınga, gizli telefon, saklanan bardak ve çelişkili ifadeleri öne sürerek "Bu ecel değil, planlı bir cinayet" dedi.

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Müge Anlı Nurgül Soysal olayı nedir?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 25 Mayıs 2023'te, iki çocuk annesi güvenlik görevlisi Nurgül Soysal (47), kızının doğum gününü kutlamaya hazırlanırken evinde hayatını kaybetti. O dönemde detaylı otopsi yapılmadan, sadece kan ve göz sıvısı örneği alınarak ön otopsi raporuyla "kalp krizi" gerekçesiyle toprağa verilen Soysal'ın ailesi, ölümün arkasında planlı bir cinayet olduğunu iddia etti. Çelişkili ifadeler ve şüpheler üzerine harekete geçen aile, gerçeklerin aydınlatılması amacıyla ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Yasak aşk, tehdit ve tektaş yüzük iddiası

YASAK AŞK, TEHDİT VE TEKTAŞ YÜZÜK İDDİASI

Yayında aktarılan iddialara göre; Nurgül Soysal, ölmeden önce kendisi gibi güvenlik görevlisi olan eşi Mehmet Soysal'ın kıyafetleri arasında gizli bir tuşlu telefon buldu. Bu telefon üzerinden eşinin, mesai arkadaşının karısı olan Sümeyra T. ile yasak aşk yaşadığını öğrendi. Yapılan telefon görüşmesinde Sümeyra T.'nin Nurgül Soysal'a, "Sen gebereceksin, ben o eve gelin geleceğim" şeklinde tehditler savurduğu ve talihsiz kadının bu olayı ölmeden 15 gün önce yaşadığı öne sürüldü.

Nurgül Soysal öldürüldü mü?

Nurgül Soysal'ın kız kardeşi Aysun Şahin, eniştesi Mehmet Soysal'ın geçtiğimiz aylarda Sümeyra T. ile nişanlandığını belirterek, "Kardeşimin 15 yıllık tektaş yüzüğünü o kadının parmağına takmış. O kadın da nispet yaparcasına parmağıyla tektaş yüzüğü işaret ederek poz vermiş. Mehmet de o fotoğrafı profil resmi yaptı" diyerek tepki gösterdi.

Video Oynatma İkonu Nurgül Soysal'ın ailesinden "Planlı Cinayet" iddiası
Nurgül Soysal olayındaki pembe sıvılı şırınga iddiası nedir?

"PEMBE SIVILI ŞIRINGA" BİLMECESİ

Maktulün kız kardeşi, resmi belgelerdeki ifadelerin birbirini tutmadığını öne sürerek canlı yayında yeni suçlamalarda bulundu. Aile, Nurgül Soysal'ın şeker rahatsızlığı bulunmadığını ancak evdeki camın önünde doktor etiketli ve içinde pembe sıvı olan şüpheli bir şırınga gördüklerini iddia ederek, "Kuzumu o şırıngayla öldürdün" suçlamasını yöneltti.

Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Öte yandan koca Mehmet Soysal'ın olay gününe dair çevresine ve emniyet ekiplerine farklı beyanlarda bulunduğu öne sürüldü. Mahalle esnafı canlı yayına bağlanarak Mehmet Bey'in kendisine, "Eşimle kahvaltı yaptık, canı karpuz çekti. Karpuz almaya gidip geldiğimde kapı açılmadı, anahtarla girdim yerde ölü buldum" dediğini aktardı.

Eve çilingirle girdim, ablanız ölmüştü iddiası

Buna karşılık ailenin ifadesine göre ise Mehmet Bey, maktulün erkek kardeşi Ahmet'e "Eve çilingirle girdim, ablanız ölmüştü" şeklinde bilgi verdi. Ayrıca Mehmet Bey'in olay sonrası şuurunu kaybettiğini ve hiçbir şeye dokunmadığını iddia etmesine rağmen, Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu komiser yardımcısı tutanağında; Mehmet Bey'in eşinin isteği üzerine halıları toplayıp yatak odası kapısının arkasına istiflediğini bizzat beyan ettiği görüldü.

Mağaraya saklanan bardak iddiası doğru mu?

MAĞARAYA SAKLANAN BARDAK

Baldız Aysun Hanım, cinayet kanıtı sayılabilecek son içilen bardağın "çocuklar zarar görmesin" bahanesiyle Mehmet Soysal tarafından köydeki bir mağaraya saklandığını iddia etti. Ayrıca Mehmet Bey'in yakınlarına, "Karımın bir anda dili boğazına kaçtı, zehirlendiğini düşünüp kaşığın sapıyla dilini kurtardım" dediği öne sürüldü. Koca Mehmet Bey ise bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak, "Düşünüp düşünüp iftira atıyorlar. Ne mağarası? Eşimin bardağı 3 yıldır evdeki dolabımda duruyor" diyerek kendisini savundu.

Kum torbası tartışması

KUM TORBASI TARTIŞMASI

Yayında aktarılan iddialara göre, hayatını kaybeden Nurgül hayattayken gelen misafirlerine evdeki kum torbasını işaret ederek, "Eşim sağa sola duvarlara yumruk atmasın diye bunu buraya astık" şeklinde dert yandı. Bu iddiaları sert bir dille yalanlayan koca Mehmet Bey ise evde asla şiddet olmadığını ve torbanın sadece hobi amaçlı olduğunu savundu.

Yer yatağı bilmecesi

MÜGE ANLI'DAN "YER YATAĞI" ÇIKIŞI

Olay gününü anlatan Mehmet Soysal, eşinin banyodan çıktıktan sonra rahatsız olduğunu söyleyerek çocuk odasındaki yer yatağına uzandığını belirtti. Bu detay üzerine Müge Anlı, "Bir kadın kendi yatak odası varken gidip yer yatağında yatıyorsa, koca ile arasında büyük bir problem vardır ve onunla yatmak istemiyordur" sözleriyle tepki gösterdi.

45 dakika önce evden yükselen bağrışma sesleri

Komşuların ise Nurgül'ün cansız bedeni bulunmadan 45 dakika önce evden yükselen bağrışma sesleri duyduğu ve çift arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Kolumu ezecek gibi sıkı tuttu

SESLENME MESAFESİNDEKİ HASTANE ŞÜPHESİ

Yayına telefonla bağlanan bacanak İsmet Kılıçarslan, cenaze günü Mehmet Bey'in yanına gelerek bizzat, "Eve geldiğimde Nurgül mutfak camındaydı, benden pasta ve tütün istedi. Alıp geldim, sonra uzandı. Yanına gittiğimde ağzından köpük geliyordu, kolumu ezecek gibi sıkı tuttu" dediğini iddia etti. Mehmet Bey ise bacanağının yalan şahitlik yaptığını savundu.

Karım kriz geçirirken ambulans beklemem

İsmet Kılıçarslan ayrıca, olayın yaşandığı evin tam karşısında, seslenme mesafesinde çiftin çalıştığı hastanenin acil servisinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Evimin karşısında hastane olsa, karım kriz geçirirken ambulans beklemem, karşıya koşar bir dakikada bütün acil personelini eve toplarım. Neden bunu yapmadın?" sorusunu yöneltti.

Nurgül Soysal’ın mezarı açılacak mı?

SUÇLANAN KOCADAN 'MEZAR AÇILSIN' ÇAĞRISI

Ailenin, "Cenazeye sakal tıraşı olmuş, saçlarını jölelemiş, deri ceketiyle parfüm sıkarak geldi. Raporlar eksik, mezar açılsın ve sır perdesi aralansın" talebinin ardından, suçlamaları kabul etmeyen koca Mehmet Soysal da fethi kabir işlemine hazır olduğunu belirtti. 3 yıldır iftiralara maruz kaldığını söyleyen Mehmet Bey, "Ben ne gerekiyorsa yapılsın istiyorum. Mezar açılacaksa mezar açılsın, devletime ve Müge Hanım'a güveniyorum" dedi.

Müge Anlı Nurgül Soysal olayında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Müge Anlı Nurgül Soysal olayı nedir?

Kayseri'de 3 yıl önce evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 2 çocuk annesi güvenlik görevlisi Nurgül Soysal'ın ailesi, ölümün kalp krizi değil planlı bir cinayet olduğunu iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştır.

Nurgül Soysal olayındaki "pembe sıvılı şırınga" iddiası nedir?

Nurgül Soysal'ın ailesi, şeker rahatsızlığı bulunmayan maktulün evindeki camın önünde, üzerinde doktor etiketi bulunan ve içinde pembe sıvı olan şüpheli bir şırınga gördüklerini iddia ederek kocayı suçlamıştır.

Nurgül Soysal'ın eşi Mehmet Soysal hakkında hangi iddialar var?

Mehmet Soysal'ın mesai arkadaşının karısı Sümeyra T. ile yasak aşk yaşadığı, eşinin ölümünden sonra onun tektaş yüzüğüyle bu kadınla nişanlandığı, olay gününe dair çelişkili ifadeler verdiği iddia ediliyor.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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