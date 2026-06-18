YASAK AŞK, TEHDİT VE TEKTAŞ YÜZÜK İDDİASI

Yayında aktarılan iddialara göre; Nurgül Soysal, ölmeden önce kendisi gibi güvenlik görevlisi olan eşi Mehmet Soysal'ın kıyafetleri arasında gizli bir tuşlu telefon buldu. Bu telefon üzerinden eşinin, mesai arkadaşının karısı olan Sümeyra T. ile yasak aşk yaşadığını öğrendi. Yapılan telefon görüşmesinde Sümeyra T.'nin Nurgül Soysal'a, "Sen gebereceksin, ben o eve gelin geleceğim" şeklinde tehditler savurduğu ve talihsiz kadının bu olayı ölmeden 15 gün önce yaşadığı öne sürüldü.