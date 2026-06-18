Müge Anlı'da pembe sıvılı şırınga bilmecesi! Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde tüyler ürperten çelişkiler
Kayseri'de 3 yıl önce evinde hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Nurgül Soysal'ın ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak ölümün cinayet olduğunu iddia etti. Kalp krizi denilerek toprağa verilen iki çocuk annesi kadının yakınları; pembe sıvılı şırınga, gizli telefon, saklanan bardak ve çelişkili ifadeleri öne sürerek "Bu ecel değil, planlı bir cinayet" dedi.
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