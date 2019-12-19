Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları "yok artık" dedirtti

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilim insanları da birçok yeni buluş ve gelişmelere imza atıyor. Bilim insanları bu kez kemikten değil, sadece çiğnenmiş bir sakızdan 6 bin yıl önce yaşayan bir kadının DNA profiline ulaştı. Araştırmacılara göre antik bir insan genomu ilk kez insan kemiği dışında başka bir şeyden çıkarıldı. İşte bilimde çığır açan o gelişme...

19.12.2019 07:39 - Son Güncelleme: 19.12.2019 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





