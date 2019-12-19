Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları "yok artık" dedirtti
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilim insanları da birçok yeni buluş ve gelişmelere imza atıyor. Bilim insanları bu kez kemikten değil, sadece çiğnenmiş bir sakızdan 6 bin yıl önce yaşayan bir kadının DNA profiline ulaştı. Araştırmacılara göre antik bir insan genomu ilk kez insan kemiği dışında başka bir şeyden çıkarıldı. İşte bilimde çığır açan o gelişme...
Zira araştırmacılar, bu kez fosilden değil, bir sakızdan 6 bin yıllık insan DNA'sı bulmayı başardı. Çiğnenmiş bir sakızdan elde edilen DNA'ya bakıldığında 6 bin yaşındaki bir kadının DNA'sına ulaşıldı. Bilim insanlarına göre, DNA analizi sonucu kadın koyu tenli ve koyu kahverengi gözlere sahip. Aynı zamanda da mavi gözleri sahip.
BBC'nin haberine göre Kopenhag Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Hannes Schroeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ağaçtan çıkarılan ve katran formunda elde edilen sakızın çok değerli bir antik DNA kaynağı olduğunu belirtti. Bir insan DNA'sını kemikten değil de başka bir şeyden elde etmenin oldukça şaşırtıcı olduğuna vurgu yapan Schroeder, bunun bir ilk olduğunun altını çizdi.