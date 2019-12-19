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Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları "yok artık" dedirtti

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bilim insanları da birçok yeni buluş ve gelişmelere imza atıyor. Bilim insanları bu kez kemikten değil, sadece çiğnenmiş bir sakızdan 6 bin yıl önce yaşayan bir kadının DNA profiline ulaştı. Araştırmacılara göre antik bir insan genomu ilk kez insan kemiği dışında başka bir şeyden çıkarıldı. İşte bilimde çığır açan o gelişme...

19.12.2019 07:39 - Son Güncelleme: 19.12.2019 07:39
Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları yok artık dedirtti

Bilim insanları, özellikle kemiklerin yapısından asırlar önce yaşayan pek çok canlının DNA'sına ulaşarak onlarla ilgili çok önemli bilgiler aldı ve dünyayla paylaştı. Ancak yapılan son çalışma, bilimsel araştırmalarda önemli bir dönüm noktası olacağa benziyor:

Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları yok artık dedirtti

Zira araştırmacılar, bu kez fosilden değil, bir sakızdan 6 bin yıllık insan DNA'sı bulmayı başardı. Çiğnenmiş bir sakızdan elde edilen DNA'ya bakıldığında 6 bin yaşındaki bir kadının DNA'sına ulaşıldı. Bilim insanlarına göre, DNA analizi sonucu kadın koyu tenli ve koyu kahverengi gözlere sahip. Aynı zamanda da mavi gözleri sahip.

Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları yok artık dedirtti

BBC'nin haberine göre Kopenhag Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Hannes Schroeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ağaçtan çıkarılan ve katran formunda elde edilen sakızın çok değerli bir antik DNA kaynağı olduğunu belirtti. Bir insan DNA'sını kemikten değil de başka bir şeyden elde etmenin oldukça şaşırtıcı olduğuna vurgu yapan Schroeder, bunun bir ilk olduğunun altını çizdi.

Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları yok artık dedirtti

Yapılan DNA analizi sonucu 6 bin yıl önce yaşadığı sanılan kadınla ilgili pek çok bilgiye ulaşıldı. Dış görünümüyle birlikte İskandinavya'da yaşamış olan kadının buzul çağının sona erdiği ve buzların Avrupa'dan çekildiği dönemlerde hayatta olduğu düşünülüyor.

Sadece sakızdan yaptılar! Bilim insanları yok artık dedirtti

Araştırmacılar, sakız içinde asırlardır bulunan mikroplara da ulaştı. Ağızda doğal olarak bulunan bu mikrobik bakterilerin DNA tespitinde hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken, diş izlerine de rastlanıldı.

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