KENDİNİ 14. MELEK OLARAK TANITTI

Cevizci'nin iddiasına göre, kardeşinin eşi olan Naciye kendisini aileye 14. melek olarak tanıttı. Kendi eşinin mehdi olduğunu ileri süren Naciye; kayınpederini peygamber, kayınbiraderini de Hz. Hamza ilan etti. Ailenin 6 yıllık gelini Naciye, annesi ve teyzesinin de Hz. Muhammed'in kaybolan iki kızı olduğunu öne sürdü. Cevizci, dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Naciye yüzünden büyük maddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Cevizci, annesinin doğumda bir çocuğunu kaybettiğini açıklayarak, "Annem hep o kaybettiği çocuğun yaşadığına inanırdı. Naciye rüyasında kardeşimizin yaşadığını gördüğünü söyledi. Sonra bu kardeşimizin Hollanda'da yaşadığını anlattı. Kardeşimiz ile görüştüğünü söyleyerek bizden DNA için 50 bin TL istedi. Parayı verdik sonra kardeşimizin ona ahlaksız mesajlar attığını söyledi." dedi.