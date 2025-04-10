Türkiye'nin konuştuğu gelin Naciye yayında! Palu ailesi akıllara geldi! Ses kayıtları dehşete düşürdü: Evinizi satın günahlarınızı sileyim
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Palu ailesini akıllara getiren bir olay işlenmeye başlandı. Hayal gücünü zorlayan olaylar silsilesinin içindeki İsmail Cevizci'nin iddiasına göre, kardeşinin eşi olan Naciye kendisini aileye 14. melek olarak tanıttı. Kendi eşinin mehdi olduğunu ileri süren Naciye; kayınpederini peygamber, kayınbiraderini de Hz. Hamza ilan etti. Bugün iddiaların odağındaki gelin canlı yayına geldi. Olaya ilişkin ses kayıtlarını dinleyen Müge Anlı, kayıtların içeriğini anlattı. Naciye'nin ailenin günahlarını silme sözü verdiği de ortaya çıktı.
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Müge Anlı'da Palu ailesini akıllara getirecek bir olay yaşandı. İsmail Cevizci adlı bir kişi kandırıldığını anlatarak Müge Anlı'dan yardım istedi. 24 yaşında olan kardeşinin eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getiren İsmail'in sözleri herkesi dehşete düşürdü.
KENDİNİ 14. MELEK OLARAK TANITTI
Cevizci'nin iddiasına göre, kardeşinin eşi olan
Naciye kendisini aileye 14. melek olarak tanıttı. Kendi eşinin mehdi olduğunu ileri süren Naciye; kayınpederini peygamber, kayınbiraderini de Hz. Hamza ilan etti. Ailenin 6 yıllık gelini Naciye, annesi ve teyzesinin de Hz. Muhammed'in kaybolan iki kızı olduğunu öne sürdü. Cevizci, dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Naciye yüzünden büyük maddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Cevizci, annesinin doğumda bir çocuğunu kaybettiğini açıklayarak, "Annem hep o kaybettiği çocuğun yaşadığına inanırdı. Naciye rüyasında kardeşimizin yaşadığını gördüğünü söyledi. Sonra bu kardeşimizin Hollanda'da yaşadığını anlattı. Kardeşimiz ile görüştüğünü söyleyerek bizden DNA için 50 bin TL istedi. Parayı verdik sonra kardeşimizin ona ahlaksız mesajlar attığını söyledi." dedi.
MELEKLER ÜZERİNDEN PARA GÖNDERDİ
Amcasının oğlunun geçtiğimiz yıllarda bir kadını kaçırdığını daha sonra ikilinin anlaşamayıp yollarını ayırma kararı aldıklarını anlatan İsmail, kadını evine kadar bıraktıklarını belirtti. Ancak İsmail,
Naciye'nin kendilerine gelerek ' Kıza yolda tecavüz etmişler. Sorumluluğu size ait. Siz evinizi barkınızı satın. Ben de kıza paralarını ödeyeyim ki kız size hakkını helal etsin' dediğini aktardı. Dolandırılan adam, 'Melekler üzerinden paraları göndereceğim' diyen Naciye'nin amcasının oğlu Hamza'ya ve kendisine evini sattırdığını ileri sürdü.
EVİ KAZDIRDI
İsmail'in akılalmaz iddiaları bununla da sınırlı değildi.
Naciye'nin sözlerini dinledikleri için başlarının çok kez de belaya girdiğini anlatan İsmail 'Naciye bana ve kardeşime annesinin evini kazdırdı. Evin eski bir kilise olduğunu ve başkalarının altın bulduğunu, bizim de bulacağımızı söyledi. 19 gün kazdık sonra polislere yakalandık. Sonra da 'Yukardan emir geldi Şanlıurfa'da kaçak tütün satacaksınız' dedi. Yine yakalandık' ifadelerini kullandı.
AKILALMAZ İDDİALAR: PEYGAMBERİMİZİN SAÇI EVİNDE
İsmail, kardeşi Hamza'nın eşi
Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getirdi. Kılıcın Fatih Sultan Mehmet'in kılıcının bir replikası olduğu anlaşıldı. Naciye'nin 'üç harflilerden koruması' için kendilerine muska verdiğini de söyleyen İsmail Cevizci, Naciye'nin evinde Peygamberimizin saçı olduğunu iddia etti. Yayına bağlanan ailenin yakını Mustafa, İsmail'in içine cin girdiğini anlatarak, Naciye'nin Facebook'tan yaptığı bir paylaşımında 'Ben mehdiyim yavaş yavaş geliyorum' dediğini iddia etti.