Grand Kartal faciasında bilirkişi raporunda korkunç gerçek! Öncelikli olarak kurtarılmak istenen kişiler kimlerdi?
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel faciasıyla ilgili yeni gelişmelere ulaşıldı. Yangın başladıktan sonra görevli personelin 'kimliği belirlenmeyen ayrıcalıklı misafirlere odaklandığı, bu kişilerin tahliyesi sırasında izdiham olmaması için yangının herkese duyurulmadığı iddia edildi. Öte yandan bilirkişi raporunda otoparktaki araçları kurtarmak için ana kapıyı bilinçsizce açan personelin facianın büyümesine yol açtığını saptadı.
takvim.com.tr
21 Ocak tarihinde Türkiye karanlık bir güne uyandı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki
Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 36'sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı 18 Mart tarihli 189 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına girdi. Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan raporda yangının nasıl başladığı, otelde bulunan eksiklikler, olay anında personelin yaptığı yanlışlar ve ilgili bakanlıkların denetim görevine ilişkin ihmalleri bütün detaylarıyla anlatıldı.
HERKESE EŞİT DAVRANILMADI
Hürriyet'in haberine göre; Yangın sırasında gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin çok çarpıcı tespitlerin yapıldığı raporda, otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığının görüldüğü, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
BİREYSEL KURTARMA KAMERADA Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere de ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edilen raporda bu bölüm özetle şöyle yer aldı: "(...) Hatta yangının haberdar olunması sonrasında görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin çalıştırılması yerine, yüksek katlardan yapılacak tahliye sırasında izdiham olması durumunda tahliye şansları düşük olan ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma eyleminin gerçekleştirildiğinin görüldüğü, aşağıdan otele doğru gelen plakası tespit edilemeyen siyah binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiği..."
PERSONELİN EKSİKLERİ YANGININ BÜYÜMESİNE SEBEP OLDU
Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda
"Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu" anlatıldı. Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, "İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra 'altın' 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür" değerlendirilmesi yapıldı. Raporda yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.
YANGIN MERDİVENLERİ ENGELLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP DEĞİL
Bilirkişi raporunda, yangın merdivenlerine ilişkin olarak da
"Otel yangın merdivenleri doğrudan dış mekâna veya geniş bir alana açılmamaktadır. Merdivenler farklı amaçlara yönelik kullanılan odalara, ticari alanlara veya giriş hollerine açılmaktadır. Merdivenlerin kapıları ahşaptandır ve yangını engelleme özeliklerine sahip değildir. Binanın 11. katında ise yangın merdiveni önünde asma kilitli demir kapı mevcuttur" tespiti yapıldı.