PERSONELİN EKSİKLERİ YANGININ BÜYÜMESİNE SEBEP OLDU

Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda "Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu" anlatıldı. Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, "İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra 'altın' 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür" değerlendirilmesi yapıldı. Raporda yangın esnasında doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.