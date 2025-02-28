Cünüp iken oruç kabul olur mu? Cünüp iken oruca niyet edilir mi?
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, orucu etkileyen durumlarla ilgili merak ettikleri soruları araştırıyor. Bu konular arasında en çok araştırılanlardan biri de "Cünüp iken oruç kabul olur mu?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiler paylaşarak bu konuda rehberlik ediyor. Detayları sizin için derledik.
takvim.com.tr
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, orucu etkileyen durumlarla ilgili merak ettikleri soruları araştırıyor. Bu konular arasında en çok araştırılanlardan biri de "Cünüp iken oruç kabul olur mu?" sorusu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiler paylaşarak bu konuda rehberlik ediyor. Detayları sizin için derledik.
Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, orucu etkileyen durumlarla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Bu konular arasında en çok araştırılanlardan biri de "Cünüp iken oruca niyet edilir mi?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiler paylaşarak bu konuda rehberlik ediyor. Detayları sizin için derledik.
Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?
diyanet.gov.tr'de yer alan açıklamalara göre, Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. Cünüp olmayı gerektiren hâl ister oruca başlamadan gerçekleşmiş olsun ister ihtilam olma şeklinde oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.
Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/399).
Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâvaî-Hindiyye, 1/200; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/400).
Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25 [1930-1931]; Müslim, Sıyâm, 76 [1109]).