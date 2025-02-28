Cünüp iken oruç kabul olur mu? Cünüp iken oruca niyet edilir mi?

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, orucu etkileyen durumlarla ilgili merak ettikleri soruları araştırıyor. Bu konular arasında en çok araştırılanlardan biri de "Cünüp iken oruç kabul olur mu?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiler paylaşarak bu konuda rehberlik ediyor. Detayları sizin için derledik.

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, orucu etkileyen durumlarla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Bu konular arasında en çok araştırılanlardan biri de "Cünüp iken oruca niyet edilir mi?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinde orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında detaylı bilgiler paylaşarak bu konuda rehberlik ediyor. Detayları sizin için derledik.