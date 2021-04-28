Müge Anlı Lütfiye Gündüz olayında her şey yalan çıktı meğer masum ayağına yatmış! Tanıklar bağlandı eşi başka erkeklerle...
Müge Anlı'nın 28 Nisan canlı yayınında birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı... 8 yıl önce kaybolan ve kendisinden yıllardır haber alınamayan Nevşehirli 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü yakınları arıyor. Programın açılışında Lütfiye Gündüz olayında stüdyoya gelenlerin yalan söylediğini açıklayan Müge Anlı, programın devamında ayrıntılara devam etti. Kayıp kadının ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken, programda bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Türkiye, Nevşehir'de 2013 yılında eşinden boşandıkları gün esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz'ü konuşuyor. 4 çocuk annesi kadın eve bir daha dönmedi.
Lütfiye Gündüz'ün kaybında çarpıcı iddia
Lütfiye Hanım'ın kız kardeşi Altun Erdoğmuş, kız kardeşinin eşi ile çok görüşmediklerini, çok içtiğini belirttikten sonra her ne kadar yakın olsalar da görüşmediklerini, damadın çalışmadığını dile getirdi. Kız kardeşinin çalışarak eve baktığını vurgulayan Altun Hanım, kız kardeşinin kaybolması için başvuru yaptıklarını ama bulamadıklarını ileri sürdü.
Duran Özdemir, Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğunu iddia ettiği 28 yaşındaki Nurullah'ı suçlarken; Nurullah da eski eşi Duran Özdemir'i suçladı. Eşi ve sevgilisinin talihsiz kadını para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmasını istediği öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen izleyiciler de söz konusu iddiaları doğruladı.