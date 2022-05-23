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Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir'de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerden bazılarının evlerin bodrum katında toprağa gömülü bulunduğu belirtildi.

23.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 23.05.2022 12:09
Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir’de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserlerden bazılarının evlerin bodrum katında toprağa gömülü bulunduğu belirtildi.

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Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir’de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir’de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Ödemiş ilçelerindeki toplam 3 evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine 20 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir’de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

Aramalarda bazıları evlerin bodrum katlarında toprağa gömülü, Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 8 bin 194 sikke, 1 altın sikke, 1 altın küpe, 1583 obje ve obje parçası, 7 fibula, 2 bronz ayna, 1 bronz parça, 22 mühür, 259 yüzük ve yüzük parçası, 109 ağırlık, 22 kolye ucu, 63 eski para, 32 düğme, 37 küpe, 47 ok ucu, 5 küçük kılıç ve 1 dedektör ele geçirildi.

Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir’de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

Aramalarda ayrıca tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 242 bin 200 TL, 6 bin euro, 7 bin 200 dolar nakit paraya da el konuldu.

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