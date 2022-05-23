Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait tam 10 bin 385 parça tarihi eser! İzmir’de büyük operasyon! Bakın nerede saklamışlar

Aramalarda bazıları evlerin bodrum katlarında toprağa gömülü, Arkaik, Helenistik, Roma ve İslami döneme ait 8 bin 194 sikke, 1 altın sikke, 1 altın küpe, 1583 obje ve obje parçası, 7 fibula, 2 bronz ayna, 1 bronz parça, 22 mühür, 259 yüzük ve yüzük parçası, 109 ağırlık, 22 kolye ucu, 63 eski para, 32 düğme, 37 küpe, 47 ok ucu, 5 küçük kılıç ve 1 dedektör ele geçirildi.

