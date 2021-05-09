Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde 12 yıllık sırrı ortaya çıkartmıştı! Hatice Özkaçak nasıl öldü? Kızı konuştu

GERÇEK YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Annesinin cinayete kurban gittiğini tam 12 yıl sonra şans eseri öğrendiğini ifade eden Özkaçak; "Sevgi ablam beni arayarak 'Annemin mezarını açacaklarmış, sen bir şey mi yaptın?' diye sordu. Ben de konu hakkında bilgim olmadığını söyledim. Daha sonra ne olduğunu sorduğumda lafı geçiştirip telefonu kapattı. Ben de durumdan şüphelenerek savcılığı aradım, beni Kars'a çağırdılar. Savcı ile görüştüğümde bana annemin doğal yolla ölmediğini, ortada cinayet olduğunu söyledi." dedi.