Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde 12 yıllık sırrı ortaya çıkartmıştı! Hatice Özkaçak nasıl öldü? Kızı konuştu
12 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyünde boğularak öldürülmüştü Hatice Özkaçak... Kızı Ayşegül Özkaçak'ın Müge Anlı'ya gelmesi ile ortaya çıkan 12 yıllık cinayetteki akılalmaz sırlar izleyenleri şoke ederken, akrabaları tarafından cinayetin üstünün örtülmeye çalışıldığını ileri süren Ayşegül Özkaçak, "Annemin darp edilip boğularak öldürüldüğünü 12 yıl sonra şans eseri öğrendim." demişti. Aileden iki kişi üzerinde şüphelerin yoğunlaştığı Hatice Özkaçak cinayetinde acılı evlat konuştu.
HATİCE ÖZKAÇAK NASIL ÖLDÜ?
Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetinde 12 yıllık sırrı ortaya çıkartmıştı! Kızı konuştu... Ayşegül Özkaçak'ın annesi Hatice Özkaçak, 2009 yılında yaz tatilini köyünde geçirmek için Kars'a gitti. Hasçiftlik Köyü'ndeki tek katlı evine yerleşen Hatice Özkaçak (61), 24 Nisan 2009 tarihinde akrabaları tarafından evinde ölü bulundu. Annesinin ölüm haberini alan Ayşegül Özkaçak, cenaze işlemleri için soluğu köyde aldı. Ancak iddiaya göre Özkaçak'ın akrabaları, cenazeyi Ayşegül'e göstermeden defin işlemlerini tamamladı. Bunun üzerine Özkaçak, annesini son yolculuğuna uğurlayamadan İstanbul'a döndü. Aradan geçen 12 yılın ardından annesinin cinayete kurban gittiğini şans eseri öğrenen Özkaçak, yaşadıklarını anlattı.
CENAZESİNİ DAHİ GÖSTERMEDİLER
Ölüm haberini aldıktan sonra cenaze işlemleri için Kars'a giden Ayşegül Özkaçak; "Köye ulaştığımda annemin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Ertesi sabah uyandığımda ise ablamlar bana cenazeyi bile göstermeden defin işlemlerini gerçekleştirmişler. Ölüm raporunu okuyan ablama neden öldüğünü sorduğumda 'Tansiyonu düşünce kafasını yere çarpıp vefat etmiş' dedi. Ben de o acıyla hiç şüphelenmeden İstanbul'a geri döndüm." diye konuştu.
GERÇEK YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Annesinin cinayete kurban gittiğini tam 12 yıl sonra şans eseri öğrendiğini ifade eden Özkaçak; "Sevgi ablam beni arayarak 'Annemin mezarını açacaklarmış, sen bir şey mi yaptın?' diye sordu. Ben de konu hakkında bilgim olmadığını söyledim. Daha sonra ne olduğunu sorduğumda lafı geçiştirip telefonu kapattı. Ben de durumdan şüphelenerek savcılığı aradım, beni Kars'a çağırdılar. Savcı ile görüştüğümde bana annemin doğal yolla ölmediğini, ortada cinayet olduğunu söyledi." dedi.
BİRİLERİ DOSYAYI KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ
Savcıdan annesinin darp edilip boğularak öldürüldüğünü öğrenen Özkaçak; "Biz 6 kardeşiz ama cinayet dosyasında annem köyde yalnız yaşayan kimsesiz biri olarak gösterilmiş. Olay yerinde inceleme bile yapılmamış, akrabaların ifadesi alınmamış, faili meçhul olarak gösterilmiş. Adeta birileri el birliğiyle dosyayının üzerini kapatmaya çalışmış." ifadelerini kullandı.
ANNEM DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNMUŞTU
Savcıyla görüşmesinde annesinin ölümüyle ilgili iki isimden şüphelendiği söyleyen acılı evlat; "Annem miras meselesi yüzünden amcamın oğlu Kenan Özkaçak ile kavgalıydı. Son olarak annem Kenan'ın eşini yasak aşkıyla basınca annemi sürekli tehdit etmeye başlamışlar. Annem bir de altın meslesi yüzünden dayımın oğlu İbrahim Sapan ile husumetliydi. Bu baskılar sebebiyle annem defalarca jandarmaya gidip şikayetçi olmuş ama bir sonuç alamamış. Annemin ölümünden bir ay sonra da Mehmet Sapan tartışma konusu altınlarla beraber köyü terk etmiş. Bu insanların ifadeleri dahi alınmamış." açıklamasında bulundu.