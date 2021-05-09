Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!
Göreceğiniz bu karelere inanamayacaksınız. Ülkemizde vatandaşları vapurlardan simit atarak beslendiği martılar görenleri şaşkına çevirdi. Martı yuvasından çektiği tavşanı tek seferde yuttu. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında kaydedilen görüntülerde Bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu görüldü. O anları görenler gözlerine inanamadı. İşte o anlar ve vahşi doğadan kareler...
09.05.2021 20:39
- Son Güncelleme: 09.05.2021 20:43