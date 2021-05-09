RAMAZAN İMSAKİYE
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Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!

Göreceğiniz bu karelere inanamayacaksınız. Ülkemizde vatandaşları vapurlardan simit atarak beslendiği martılar görenleri şaşkına çevirdi. Martı yuvasından çektiği tavşanı tek seferde yuttu. İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında kaydedilen görüntülerde Bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu görüldü. O anları görenler gözlerine inanamadı. İşte o anlar ve vahşi doğadan kareler...

09.05.2021 20:39 - Son Güncelleme: 09.05.2021 20:43
Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!

Göreceğiniz bu karelere inanamayacaksınız. Ülkemizde vatandaşları vapurlardan simit atarak beslendiği martılar görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!

Martı yuvasından çektiği tavşanı tek seferde yuttu.

Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!

İngiltere Galler'de bulunan Skomer adasında kaydedilen görüntülerde Bir martının tavşanı gagası ile yuvasından çıkarıp saniyeler içinde yuttuğu görüldü.

Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!

O anları görenler gözlerine inanamadı.

Vahşi doğadan gözlerinize inanamayacağınız kareler! Simitle beslenen martı tek seferde tavşanı yuttu!

Martı, tavşanı yuttuktan sonra yürürken bir süre sendeleyerek denge kurmakta zorlandı.