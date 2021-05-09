RAMAZAN İMSAKİYE
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Dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Fark etmeselerdi az kalsın akşam yemeğinde...

Akşam yemeği için aldıkları dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti.

09.05.2021 10:47 - Son Güncelleme: 09.05.2021 10:50
Dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Fark etmeselerdi az kalsın akşam yemeğinde...

Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti.

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Dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Fark etmeselerdi az kalsın akşam yemeğinde...


Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı.

Dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Fark etmeselerdi az kalsın akşam yemeğinde...

Yemek hazırlamak için mutfağa giren Nicole Gagnon, biberi kestiği an dolmanın içinde canlı kurbağa görünce hayatının şokunu yaşadı.

Dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Fark etmeselerdi az kalsın akşam yemeğinde...

Çift, biberleri özellikle seçip en sağlamlarını aldığını, aldıklarında biberde herhangi bir delik olmadığını, kurbağanın nasıl oldu da biberin içine girdiğini anlayamadıklarını söyledi.

Dolmalık biberin içinden çıktı, şaşkına döndüler! Fark etmeselerdi az kalsın akşam yemeğinde...


Kurbağayı gören çift, kurbağa ve biberi bir kaba koyup durumu tarım bakanlığına bildirdi. Durumu inceleyen tarım bakanlığı yetkilileri kurbağanın nasıl biberin içine girdiğini araştırmak için kurbağayı öldürdü.

Profesör Barry Micallef, kurbağanın henüz gelişiminin başındayken, şiddetli yağmur nedeniyle içeriye girmiş olabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise çiftin biberde fark etmediği ufak bir delik olabileceğini söyledi. Kanada Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan konuyla ilgili araştırmanın sonucu bekleniyor...