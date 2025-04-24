"TİKSİNSİN DİYE ALDATTIM"

Kale'nin iş yerinde çalıştığı bir arkadaşının yardımı ile de İzmir'e kaçtığı da ortaya çıktı. Eşinin kendisini yaşı büyük ve torunları olan kadınlarla aldattığını söyleyen Kale, "Benden tiksinsin ayrılsın istedim. O yüzden aldattım" dedi.