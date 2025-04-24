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Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı'da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

18 Nisan tarihinde 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kaybolan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Fatma Kale, Müge Anlı'da bulundu. Anne ve babasının baskıları nedeniyle kaçtığını anlatan genç kadının eşini aldattığı ortaya çıktı. Olayın detayları herkesin ağzını açık bıraktı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Fatma Kale olayı nedir?

Fatma Kale 18 Nisan tarihinde 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kayboldu. 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki Fatma Kale'yi bulmak için babası Ahmet Bey, soluğu Müge Anlı'da aldı.

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı’da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

Kale'nin boşanma aşamasında olduğunu söyleyen baba Ahmet Bey, "Kızım çok sessiz sakindi. Kocası ile sorunları vardı. Sığınma evine gitti. Sığınma evinden ben aldım. Sonra 2 çocuğunu eşine bırakarak gitmiş." dedi.

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale bulundu!

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı’da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUNDU
Müge Anlı, Kale'yi kısa süre içerisinde buldu. Stüdyoya gelen Kale, eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını açıklayarak, "Babamın evine sığındım. Babam beni üfürükçüye götürdü, sinirim bozuldu. Aileme karşı güvenim yok. Kendimi güvende hissetmiyorum. Geçenlerde yine başım ağrıyordu büyü yapıldığını düşündüm" ifadelerini kullandı.

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı’da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

Anlı Ahmet Bey'e tepki göstererek, "Üfürükçünün yazdığı şeyin ne faydası olacak." dedi. Ahmet Bey, kızını götürdüğü kişinin üfürükçü olmadığını iddia etti.

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı’da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

"BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞUYORDU"
Yayına bağlanan Fatma Kale'nin eşi İbrahim'in söyledikleri ile herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Bey, Fatma Kale'nin sabahlara kadar başka erkeklerle konuştuğunu iddia ederek "Çocukluk arkadaşımla bile konuşmuş" dedi.

Müge Anlı Fatma Kale olayı nedir?

ALDATTIĞINI İTİRAF ETTİ

İbrahim'i aldattığını itiraf eden Kale, "Evet, ben onu çocukluk arkadaşı ile aldatım. Sevgi görmediğim için aldattım" şeklinde konuştu.

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale bulundu!

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı’da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

"TİKSİNSİN DİYE ALDATTIM"

Kale'nin iş yerinde çalıştığı bir arkadaşının yardımı ile de İzmir'e kaçtığı da ortaya çıktı. Eşinin kendisini yaşı büyük ve torunları olan kadınlarla aldattığını söyleyen Kale, "Benden tiksinsin ayrılsın istedim. O yüzden aldattım" dedi.

Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı’da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı

Kale, babası ve ailesi ile görüşmek istemediğini söyleyerek yayından ayrıldı.