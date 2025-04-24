Beyaz bir araca binip kaybolmuştu! Fatma Kale Müge Anlı'da bulundu! Kocasını aldatma nedeni şaşkınlık yarattı
18 Nisan tarihinde 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kaybolan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Fatma Kale, Müge Anlı'da bulundu. Anne ve babasının baskıları nedeniyle kaçtığını anlatan genç kadının eşini aldattığı ortaya çıktı. Olayın detayları herkesin ağzını açık bıraktı.
takvim.com.tr
Fatma Kale 18 Nisan tarihinde 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kayboldu. 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki Fatma Kale'yi bulmak için babası Ahmet Bey, soluğu Müge Anlı'da aldı.
Kale'nin boşanma aşamasında olduğunu söyleyen baba Ahmet Bey,
"Kızım çok sessiz sakindi. Kocası ile sorunları vardı. Sığınma evine gitti. Sığınma evinden ben aldım. Sonra 2 çocuğunu eşine bırakarak gitmiş." dedi.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUNDU Müge Anlı, Kale'yi kısa süre içerisinde buldu. Stüdyoya gelen Kale, eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını açıklayarak, "Babamın evine sığındım. Babam beni üfürükçüye götürdü, sinirim bozuldu. Aileme karşı güvenim yok. Kendimi güvende hissetmiyorum. Geçenlerde yine başım ağrıyordu büyü yapıldığını düşündüm" ifadelerini kullandı.
Anlı Ahmet Bey'e tepki göstererek,
"Üfürükçünün yazdığı şeyin ne faydası olacak." dedi. Ahmet Bey, kızını götürdüğü kişinin üfürükçü olmadığını iddia etti.
"BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞUYORDU" Yayına bağlanan Fatma Kale'nin eşi İbrahim'in söyledikleri ile herkesi şaşkına çevirdi. İbrahim Bey, Fatma Kale'nin sabahlara kadar başka erkeklerle konuştuğunu iddia ederek "Çocukluk arkadaşımla bile konuşmuş" dedi.