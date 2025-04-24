Deprem sonrasında en çok konuşulan görüntü olmuştu! 3. kattan atlayan adam konuştu: Havada uyandım
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anında binanın 3. katından atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, otomobilin üzerine düştü. Balkondan atlayan Kızılaslan daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç adam yaşadığı paniği ilk kez anlattı.
takvim.com.tr
İstanbul'da 23 Nisan saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan, 3 katlı binanın birinci katından aşağı atladı.
Park halindeki otomobilin üzerine düşen Kızılaslan, düşmeden önce kırık olan ayağının üzerine düştü.
Kızılaslan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
"HAVADA UYANDIM"
Deprem anında yaşadıklarını anlatan Kızılaslan,
"Ben deprem sırasında uyuyordum. Sabah çevrimiçi dersim vardı. Ayağım normalde de kırıktı zaten evde izinliydim. Derse katıldıktan sonra geri uyudum. Deprem olduğu sırada ben uyuyordum. Ayağımda alçı yok ama kırıktı ayağım. En sallantılı olduğu anda uyandım. Ne yaptığımı farkında değildim. Benim zaten deprem travmam vardı. Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum" dedi.
"AYAĞIM ZATEN KIRIKTI"
Kızılaslan,
"Kendimi yere attım. Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için" ifadelerini kullandı.