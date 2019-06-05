Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından geçen yıl plastik atıklarla ilgili hazırlanan Akdeniz'in "plastik denizi" olma riski ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda dikkat çekilen deniz dibi kirliliğe, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Samandağı sahili de maruz kalıyor.