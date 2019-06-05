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Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Su altı zenginliği bakımından Kızıldeniz'e benzetilen dalış turizminin gözde mekanları arasındaki Samandağ sahili, deniz dibindeki çöplerin oluşturduğu tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor.

05.06.2019 16:16 - Son Güncelleme: 05.06.2019 16:16
Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından geçen yıl plastik atıklarla ilgili hazırlanan Akdeniz'in "plastik denizi" olma riski ile karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda dikkat çekilen deniz dibi kirliliğe, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Samandağı sahili de maruz kalıyor.

Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Samandağ sahili Kel Dağı ve çevresinde yapılan dalışlarda görüntülenen plastik kirliliği, canlılar açısından ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Bölgedeki bilim insanları tarafından sürekli izlenen alanlardan biri olan sahildeki Fok Mağarası'nda da kirlilik görülebiliyor.

Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Denizden giriş yapılan mağaranın içine insanların girip atıklarını bırakmasının zor olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, buradaki çöplerin dalgalarla bölgeye taşındığı görüşünü paylaşıyor.

Akdeniz'de büyük tehlike! Türkiye'nin Kızıldenizi deniyordu

Bölgede araştırma yaparak iklim değişikliği nedeniyle göç eden "Lesepsiyen" türlerini inceleyen dalgıçlar, aynı zamanda yeni türleri de kayıt altına alıyor.

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