İşte tarihin en karanlık ailesi Rothschildler hakkında çok az bilinen gerçekler
Sırlarla dolu yaşamlarıyla adından çok söz ettiren Rothschild Ailesi'nin ekonomiden siyasete sanattan spora birçok alanda parmağı olduğu biliniyor. Tarihte birçok gizemli olayın arkasında olduğu bilinen Rothschild Ailesi, dünyanın en çok konuşulan aillelerinden olmasına rağmen, hakkında çok az şey biliniyor. Rothschild Ailesi'nin sırlarla dolu hayatı belgesellere, haberlere, filmlere konu oluyor. Peki tarihin en gizemli ailesi Rothschild Ailesi kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rothschild ailesi sahip olduğu bu sınırsız ve karanlık gücü nereden alıyor? İşte dünyanın en karanlık ailesi olarak kabul edilen Rothschild ailesinin sırlarla dolu hikayesi...
05.06.2019 11:57
- Son Güncelleme: 05.06.2019 12:23
Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir? Birçok siyasi ve ekonomik olayda parmağı olduğu konuşulan, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rothschild ailesi... Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Peki Rothschild ailesi kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rothschild ailesi sahip olduğu bu sınırsız ve karanlık gücü nereden alıyor? İşte dünyanın en karanlık ailesi olarak kabul edilen Rothschild ailesinin sırlarla dolu hikayesi...
1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?
Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.
DİĞER GALERİLER