İşte tarihin en karanlık ailesi Rothschildler hakkında çok az bilinen gerçekler

Sırlarla dolu yaşamlarıyla dünyanın en karanlık ailesi kabul edilen Rothschild ailesi kimdir? Birçok siyasi ve ekonomik olayda parmağı olduğu konuşulan, dünyanın gördüğü gelmiş geçmiş en karanlık ailelerden birisi Rothschild ailesi... Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur. Peki Rothschild ailesi kimdir? Hangi alanlarda ne kadar güçlü? Rothschild ailesi sahip olduğu bu sınırsız ve karanlık gücü nereden alıyor? İşte dünyanın en karanlık ailesi olarak kabul edilen Rothschild ailesinin sırlarla dolu hikayesi...



1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.