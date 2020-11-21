Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan (42) hurda Anadol marka otomobilleri yeniliyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp, yenileyerek satan Aydoğan, elindeki 45 Anadol'u da trafiğe çıkarmayı hedefliyor. Aydoğan, 2 bin liraya aldığı bir Anadol'u ise 11 bin liradan satıyor.
21.11.2020 12:18
- Son Güncelleme: 21.11.2020 12:18
Aydoğan, 5 yıl önce satın aldığı 1974 model hurda Anadol marka otomobili tamir ettirecek usta bulamadı. Bunun üzerine, internetten bulduğu yedek parçaları kullanıp, kendi imkanlarıyla otomobili orijinaline uygun şekilde yeniledi. Makine bölümü mezunu olduğu için otomobili onarırken zorlanmayan ve bu araçlara ilgisi artan Aydoğan, trafikten düşen eski Anadolları satın alıp, yenileyerek satmaya başladı.
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