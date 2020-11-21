Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Köyde 3 evi atölyeye çeviren Aydoğan, şimdiye kadar 2-3 bin liraya satın alıp yenilediği 50 hurda Anadol'u, 5 bin ile 11 bin lira arasında değişen fiyatlarda sattı. Şu anda elinde 45 civarında Anadol bulunan Aydoğan, bunları da onarıp, trafiğe çıkarmayı hedefliyor.