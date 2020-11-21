Haberler Galeri Ekonomi Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan (42) hurda Anadol marka otomobilleri yeniliyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp, yenileyerek satan Aydoğan, elindeki 45 Anadol'u da trafiğe çıkarmayı hedefliyor. Aydoğan, 2 bin liraya aldığı bir Anadol'u ise 11 bin liradan satıyor.

21.11.2020 12:18 - Son Güncelleme: 21.11.2020 12:18
Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Akdere köyünde 3 evi atölyeye çeviren Ali Engin Aydoğan (42) hurda Anadol marka otomobilleri yeniliyor. Şimdiye kadar 50 civarında hurda Anadol'u satın alıp, yenileyerek satan Aydoğan, elindeki 45 Anadol'u da trafiğe çıkarmayı hedefliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Nallıhan ilçesi Akdere köyünde oturan Ali Engin Aydoğan (42), 1998 yılında Trakya Üniversitesi İş Makinaları Bölümü'nü bitirdi. Aydoğan, 2002 yılında Beypazarı ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı açtı.

Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Aydoğan, 5 yıl önce satın aldığı 1974 model hurda Anadol marka otomobili tamir ettirecek usta bulamadı. Bunun üzerine, internetten bulduğu yedek parçaları kullanıp, kendi imkanlarıyla otomobili orijinaline uygun şekilde yeniledi. Makine bölümü mezunu olduğu için otomobili onarırken zorlanmayan ve bu araçlara ilgisi artan Aydoğan, trafikten düşen eski Anadolları satın alıp, yenileyerek satmaya başladı.

Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

Köyde 3 evi atölyeye çeviren Aydoğan, şimdiye kadar 2-3 bin liraya satın alıp yenilediği 50 hurda Anadol'u, 5 bin ile 11 bin lira arasında değişen fiyatlarda sattı. Şu anda elinde 45 civarında Anadol bulunan Aydoğan, bunları da onarıp, trafiğe çıkarmayı hedefliyor.

Ankara'da 3 evini atölyeye çevirdi Anadol otomobilleri tamir edip satıyor

25 civarında da yedek parçalarını kullanmak için elinde hurda Anadol bulunan Aydoğan, bu konudaki hünerini duyanların getirdiği eski araçlarını da yeniliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek
Merkez Bankası'nın faiz artırması sonrası bankalardaki mevduat faiz oranları da değişecek