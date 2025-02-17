Müge Anlı'da dinleyenleri kahreden bir olay yaşandı. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Güldane Hanım, oğlu Turan ile kızı Cansel Serin'i aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldi.

13 yaşında evlendirilen Güldane hanım kızını arıyor!

"SABAHA KADAR DÖVERDİ" 13 yaşında annesinin zoruyla evlendirilip 14 yaşında anne olduğunu söyleyen Güldane Hanım, başından geçenleri "Evlendiğim kişi amcamın oğluydu. Annemle ben şu an konuşmuyorum. Beni evlendiklerinde 13 yaşındaydım. Çocuk ne bilmiyordum. Evde doğum yaptım. Eşimin alkol problemi vardı. Sabaha kadar döverdi beni. Amcamın oğlu benden 15 yaş büyüktü." diyerek gözyaşları içinde anlattı.

MÜGE ANLI SİNİRLENDİ Bu sözlere sinirlenen Anlı, "Tüh Allah cezanızı versin. Başka bir şey diyemiyorum. Bu nasıl bir utanmazlık. 13 yaşında bir çocuk. Adı üstünde çocuk" dedi.

"ANNEM EVE KABUL ETMEDİ" Amcasının oğlu ile ilişkisinin 3 yıl sürdüğünü belirten Güldane Hanım, "Amcam ve yengem yeğenlerimin yanına Sivas'a düğüne götürdü. O anı kurtuluş sandım. Annemin yanına sığındım. Ama annem beni kabul etmedi. Eşim annemi de dövmüştü. Şu anki eşimi İzmir'e giderken otobüste tanıdım. Başımdan geçenleri ona anlattım. O beni çocuğumla kabul edeceğini söyledi. 2. eşim benden 7 yaş büyüktü.