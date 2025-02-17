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Cansel Serin nerede? Müge Anlı'yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. 13 yaşında annesinin zoru ile evlendirilen Güldane Hanım'ın bu evlilikten Cansel Serin isimli bir kız çocuğu oldu. Kendinden 15 yaş büyük olan kocasının her gün şiddet uyguladığını söyleyen Güldane Hanım, bebeğini Sivas'taki bir çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyledi. O anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Güldane Hanım, Anlı'dan kızını bulmasını istedi. Genç kadının anlattıkları karşısında Anlı çok sinirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 11:58
Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi

Müge Anlı'da dinleyenleri kahreden bir olay yaşandı. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Güldane Hanım, oğlu Turan ile kızı Cansel Serin'i aramak için Müge Anlı stüdyosuna geldi.

Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi
13 yaşında evlendirilen Güldane hanım kızını arıyor!


"SABAHA KADAR DÖVERDİ"

13 yaşında annesinin zoruyla evlendirilip 14 yaşında anne olduğunu söyleyen Güldane Hanım, başından geçenleri "Evlendiğim kişi amcamın oğluydu. Annemle ben şu an konuşmuyorum. Beni evlendiklerinde 13 yaşındaydım. Çocuk ne bilmiyordum. Evde doğum yaptım. Eşimin alkol problemi vardı. Sabaha kadar döverdi beni. Amcamın oğlu benden 15 yaş büyüktü." diyerek gözyaşları içinde anlattı.

Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi

MÜGE ANLI SİNİRLENDİ

Bu sözlere sinirlenen Anlı, "Tüh Allah cezanızı versin. Başka bir şey diyemiyorum. Bu nasıl bir utanmazlık. 13 yaşında bir çocuk. Adı üstünde çocuk" dedi.

Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi

"ANNEM EVE KABUL ETMEDİ"

Amcasının oğlu ile ilişkisinin 3 yıl sürdüğünü belirten Güldane Hanım, "Amcam ve yengem yeğenlerimin yanına Sivas'a düğüne götürdü. O anı kurtuluş sandım. Annemin yanına sığındım. Ama annem beni kabul etmedi. Eşim annemi de dövmüştü. Şu anki eşimi İzmir'e giderken otobüste tanıdım. Başımdan geçenleri ona anlattım. O beni çocuğumla kabul edeceğini söyledi. 2. eşim benden 7 yaş büyüktü.

Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi

Oraya dönmemek için kaçtım. Cansel o zaman 3 yaşındaydı. İlk zamanlar çok iyiydi. Sonra eşim değişmeye başladı. Kızıma laf söylüyordu. Bunları görünce dayanamadım. Çocuğumu alıp annemin evine gittim. Ama annem beni yine kabul etmedi. 'Geldiğin yere geri git' dedi. Bir gün canıma tak etti. Kızımı aldım ve çocuk esirgeme kurumuna götürdüm. Çok çaresizdim. Şu an olsa vermem" dedi.

Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi

Güldane Hanım, "Kızım seni bırakmak zorunda kaldım. Seni çok özledim. Ne olur gel bu özlemi bitir. Artık dayanamıyorum" diyerek kızına seslendi.