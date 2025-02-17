Çatal ve kaşıkları ASLA BÖYLE YIKAMAYIN! Bulaşık makinesi PÜF NOKTASI!

Bulaşık makinesine çatal ve bıçakları nasıl koyulmalı?

🍴 Çatal ve bıçaklar, tencere ve diğer mutfak eşyalarından ayrı olarak yerleştirilmelidir. Çatal ve bıçaklar kesici yüzeyleri aşağıya gelecek şekilde yerleştirilirse, hem daha temiz olur hem de bıçaklarınız daha az zarar görür.