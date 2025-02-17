17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

Kediler Günü, 2002 yılında başlayan ve yalnızca kedilerle insanlar arasındaki dostluğu kutlamak amacıyla değil, aynı zamanda kedilerin güvenliğini ve refahını savunmak için de bir fırsat olarak görülüyor. Bu yıl, hayvan hakları savunucuları, kedilerin karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekiyor ve bu konuda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. İşte Kediler Günü'nün tarihçesi ve anlamı ile ilgili bilgiler…

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? Kediler Günü'nün kökeni, 1990 yılına dayanıyor. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto gazetesinde okuyucularına Ulusal Kedi Günü için bir tarih önerme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine, Oriella Del Col'un önerisi olan 17 Şubat, kabul edilerek bu tarih kediler için özel bir gün olarak belirlenmiş oldu.

🐈 O günden bu yana, bu özel gün, kedilere lezzetli yiyecekler sunmak, sosyal medyada kedi fotoğrafları ve videoları paylaşmak, hayvan hakları projelerine dikkat çekmek ve sokak kedilerine yardım yapmak gibi etkinliklerle kutlanıyor.

🐈 Ancak, dünya genelinde kutlanan tek Kedi Günü 17 Şubat değil. 8 Ağustos, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında Dünya Kediler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, kedilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla belirlenmiştir.