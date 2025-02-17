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17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Kediler Günü'nün tarihi, kediseverler arasında sıklıkla merak edilen bir konu. Aslında, bu özel gün dünya çapında birkaç farklı tarihte kutlanıyor. 17 Şubat, Avrupa ve birçok ülkede Dünya Kediler Günü olarak kabul edilirken, 8 Ağustos ise Uluslararası Kedi Günü olarak biliniyor. Peki, Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 11:55
17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

Kediler Günü, 2002 yılında başlayan ve yalnızca kedilerle insanlar arasındaki dostluğu kutlamak amacıyla değil, aynı zamanda kedilerin güvenliğini ve refahını savunmak için de bir fırsat olarak görülüyor. Bu yıl, hayvan hakları savunucuları, kedilerin karşılaştığı şiddet olaylarına dikkat çekiyor ve bu konuda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. İşte Kediler Günü'nün tarihçesi ve anlamı ile ilgili bilgiler…

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kediler Günü'nün kökeni, 1990 yılına dayanıyor. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto gazetesinde okuyucularına Ulusal Kedi Günü için bir tarih önerme çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine, Oriella Del Col'un önerisi olan 17 Şubat, kabul edilerek bu tarih kediler için özel bir gün olarak belirlenmiş oldu.

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

🐈 O günden bu yana, bu özel gün, kedilere lezzetli yiyecekler sunmak, sosyal medyada kedi fotoğrafları ve videoları paylaşmak, hayvan hakları projelerine dikkat çekmek ve sokak kedilerine yardım yapmak gibi etkinliklerle kutlanıyor.

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

🐈 Ancak, dünya genelinde kutlanan tek Kedi Günü 17 Şubat değil. 8 Ağustos, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından 2002 yılında Dünya Kediler Günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, kedilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla belirlenmiştir.

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

🐈 Avrupa'nın birçok ülkesi, 17 Şubat'ı Kedi Günü olarak kabul ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu özel gün 29 Ekim'de, Rusya'da ise 1 Mart'ta kutlanmaktadır. Ayrıca, 8 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Kedi Günü de Dünya Kediler Günü ile sıklıkla karıştırılmaktadır.

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI

🐱 "Kediler, kalbimizin en tatlı köşesinde bir yer edinirler. Onlar, her anı keyifli kılmak için yanımızda."


🐱 "Bir kediyle geçirilen her an, dünyaya değer."

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

🐱 "Kediler sadece evlerimizin değil, ruhlarımızın da sıcaklığıdır."


🐱 "Kedilerin sevgi dili sessizdir, ama kalbe dokunan her bakışlarıyla konuşurlar."


🐱 "Kedilere sadece evlerimizde değil, kalbimizde de bir yer açalım. Onlar buna değer!"

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

🐱 "Bugün kedilerin günü, ancak her gün onların sevgisini hissetmek, onlara şefkat göstermek gerekir."

🐱 "Kediler sadece evdeki dostlarımız değil, kalbimizdeki en sadık arkadaşlarımızdır."

17 Şubat ne günü? Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)