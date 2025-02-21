Müge Anlı Cansel Serin bulundu mu?

Müge Anlı Cansel Serin olayında yeni gelişme! 24 yıl sonra bulundu
Mğge Anlı ve Tatlı Sert'te yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Güldane Hanım 13 yaşında annesinin zoruyla evlendirilip 14 yaşında anne oldu. Kocasıyla sorun yaşayan Güldane Hanım, 2. kez evlendi. Ancak ilk evliliğinden olan Cansel Serin isimli kız bebeğini çocuk esirgeme kurumuna bırakmak zorunda kaldı. Anlı, genç kızı kısa sürede buldu. İşte yaşananlar...
Güldane Karahan, 2001 yılında 4,5 yaşındayken Sivas yurdundan evlatlık alınan kızını aramak için
Müge Anlı stüdyolarına geldi. 13 yaşında annesinin zoruyla evlendirilip 14 yaşında anne olduğunu söyleyen Güldane Hanım, başından geçenleri "Evlendiğim kişi amcamın oğluydu. Annemle ben şu an konuşmuyorum. Beni evlendiklerinde 13 yaşındaydım. Çocuk ne bilmiyordum. Evde doğum yaptım. Eşimin alkol problemi vardı. Sabaha kadar döverdi beni. Amcamın oğlu benden 15 yaş büyüktü." diyerek gözyaşları içinde anlattı. Güldane Hanım, içinde bulunduğu durum sebebiyle o zaman 3 yaşında olan Cansel'i çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyledi. AKRABASINA ULAŞILDI Müge Anlı, Cansel ile ilgili hiçbir bilgi gelmediğini açıkladı ve yeniden Cansel'i tanıyan kişilere seslendi. Seslenişin ardından bir telefon aldığını duyuran Müge Anlı, " 2001 yılında evlat edinilen Cansel'in akrabası olduğunu söyleyen bir kişiye ulaştık. Adını değiştirip Cemile koydular. Evlenmiş. Sivas'ta yaşıyor. Annesi Sivas Eskikarahisar köyündense aradıkları kişi o demiş" dedi.
Cansel'in akrabası, yayına bağlanarak
"Güldane Hanım'ın kızı akrabam tarafından evlatlık alındı. Cansel'e çok güzel baktılar. Arabasını aldılar. El bebek gül bebek büyüttüler. Şimdi bilmiyorum. Gelin ettiklerini ve Sivas'ta yaşadığını biliyorum. Biz aslında akraba da değiliz. Tanıdıkları diyelim. Cansel evlatlık olduğunu bilmiyordu. Eskiden bilmiyordu. Şimdi öğrendiyse bilmiyorum. Adı Cemile Cansu Demir. Bir çocuğu var. Ben Allah rızası için bağlandım" dedi.
Haberi alan
Güldane Hanım, "Bunu yaparsa Müge Hanım yapar dedim. Size çok güvendim" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. BÜYÜTEN ANNE YAYINA BAĞLANDI Cansel'i evlat edinen anne Mahigül Hanım canlı yayına bağlanarak "Şimdi Cansu'nun peşine mi düştün sen? Ne yapacaksın? Cansu evlendi gitti ama benim evladımdan üstün. Cansu'nun bir eli yağda bir eli balda. Evlendi. Kocasıyla mutlu. Cansu bilmiyor. Lise mezunu. Ben evlatlık olduğunu kimseye söylemedim. Sadece benim köylüm ve akrabalarım biliyor. Cansu hiçbir şey bilmiyor. Ben adını değiştirdim. O şimdi yatıyor. Uyku saati. Ben anlatsam mı bilmiyorum. Beni ayakta tutan onun duası. Torunum var 4 yaşında. İkisi de benim için çok kıymetli. Kızım 2,5 aylık hamile. O benim üstüme kayıtlı. O benim çocuğum. Ben oralara gelemem. Benim yaşım 70 işim bitmiş. Ben oralara çıkamam" diye konuştu.