Müge Anlı Cansel Serin bulundu mu?

BÜYÜTEN ANNE YAYINA BAĞLANDI

Cansel'i evlat edinen anne Mahigül Hanım canlı yayına bağlanarak "Şimdi Cansu'nun peşine mi düştün sen? Ne yapacaksın? Cansu evlendi gitti ama benim evladımdan üstün. Cansu'nun bir eli yağda bir eli balda. Evlendi. Kocasıyla mutlu. Cansu bilmiyor. Lise mezunu. Ben evlatlık olduğunu kimseye söylemedim. Sadece benim köylüm ve akrabalarım biliyor. Cansu hiçbir şey bilmiyor. Ben adını değiştirdim. O şimdi yatıyor. Uyku saati. Ben anlatsam mı bilmiyorum. Beni ayakta tutan onun duası. Torunum var 4 yaşında. İkisi de benim için çok kıymetli. Kızım 2,5 aylık hamile. O benim üstüme kayıtlı. O benim çocuğum. Ben oralara gelemem. Benim yaşım 70 işim bitmiş. Ben oralara çıkamam" diye konuştu.