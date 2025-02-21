Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanıklar için duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı. Sanıkların 14 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili daha önce yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet komşu Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 16:37 Paylaş







Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tensip zaptında, 6 sanığın tutukluk halinin devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların olduğu, CMK'nin 100/2. maddesi bağlamında eyleme öngörülen cezanın sınırları gözetildiğinde 'kaçma' şüphesinin varlığının bulunduğu, bu haliyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi.