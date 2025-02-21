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Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanıklar için duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı. Sanıkların 14 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili daha önce yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet komşu Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Tensip zaptında, 6 sanığın tutukluk halinin devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların olduğu, CMK'nin 100/2. maddesi bağlamında eyleme öngörülen cezanın sınırları gözetildiğinde 'kaçma' şüphesinin varlığının bulunduğu, bu haliyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşıldığından sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir." denildi.

Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak. Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına ve tutuksuz 6 sanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.

Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

Öte yandan, Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanarak Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianame ile ilgili inceleme sürüyor.

Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek

4 İSİM CEZA ALMIŞTI

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.