Bu dava başka! Narin Güran dosyasında kritik tarih: 12 kişi hesaba çekilecek
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanıklar için duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı. Sanıkların 14 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili daha önce yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet komşu Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.