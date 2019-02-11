Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayetin detaylarını anlattı. 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Feride Ercan hakkına korkunç gerçekler ortaya çıktı. Feride Ercan, Hikmet Yalçınkaya ile sosyal medyada tanışıp görüşmeye başlıyor. Evli ve iki çocuk babası Yalçın, Müge Anlı canlı yayınına katılıp Feride Hanım hakkında birtakım iddialarda bulunmuştu ancak Müge Anlı ekibinin soruları ve olayları öğrenince eşinin evden gitmesi üzerine Hikmet Yalçınkaya her şeyi itiraf etti. 11 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayeti açıkladı: Ruhuma ilaç gibi geliyor dediği sevgilisi tarafından testereyle doğrandı ve 10 parçaya böldükten sonra...
Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat11.02.2019 10:58
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- Müge Anlı canlı yayında, Hikmet Yalçınkaya'nın Feride Ercan'ı vahşice öldürdüğü anları anlattı! 11 Şubat
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