Günlük burç yorumları (7 Haziran 2019 Cuma)

YENGEÇ

Değişkenliği kucaklamanız gerekecek bugünlerde. Var olan hedeflerinizden daha iyi ve daha yeni bir hayat tasarlama fırsatı elinize ulaşabilir.

Uzun zamandır ilişkisi olmayan Yengeç burcuysan, arkadaşların vasıtası ile tanışacağın kişiden hoşlanabilirsin. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu olacak.