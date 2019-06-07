Günlük burç yorumları (7 Haziran 2019 Cuma)
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Haziran Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Maddi zorluklarınızın üstesinden gelmek için atacağınız her adımın başarılı sonuçlanacağı bugünlerde borçlarınızı bitirmek odaklı çalışmalısınız.
Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Elektronik eşyalarda bozulmalar, elektrik kesintileri gibi problemlerle karşılaşabilirsin. Sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün içindesiniz. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için, önleminizi almalısınız. Kariyerinizi destekleyecek kişilerin size sağlayacağı avantajları olumlu değerlendirmelisiniz. Çocukları olanlar için, eğlenceli bir gün.
BOĞA
Maneviyatınızı yükseltmek isteyeceğiniz bugünlerde bilinmeze olan ilginiz artabilir. Sosyal yaşamınızda kültür ve bilginizle ön plana çıkabilirsiniz.
Bugün aile içerisinde yeni sorumluluklar almanı gerektirecek gelişmeler yaşanabilir; sabırlı davranmanda fayda var. İnatçı tavırlar sergileseniz bile, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizde ısrar etmek yerine yenilikler karşısında uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. Bugün iş olanaklarınızı ailenizin istekleri dahilinde değerlendirmek isteyeceksiniz. Güven olgusunun önemli olduğu bir gün.
İKİZLER
Enerjinizin yükseldiği bugünlerde insanları yanlış anlayabiliyorsunuz. Sevdikleriniz de bundan nasibini alabilir. Dobra olurken dengeli konuşmakta önemli.
İlişkilerinde anlayışlı tavrın ön plana çıkıyor. Ancak düşünmeden söylenen cümleler, ilişkilerin seyrini değiştirecek. Parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için, gerekli alt yapınız mevcut. Fakat, daha çok hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğiniz zamana hemen geriye çekilmeniz, size zaman kaybettiriyor. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklaştırmalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.
YENGEÇ
Değişkenliği kucaklamanız gerekecek bugünlerde. Var olan hedeflerinizden daha iyi ve daha yeni bir hayat tasarlama fırsatı elinize ulaşabilir.
Uzun zamandır ilişkisi olmayan Yengeç burcuysan, arkadaşların vasıtası ile tanışacağın kişiden hoşlanabilirsin. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar söz konusu olacak.
ASLAN
Kariyer planlarınızda başarıya ulaşacağınız gibi aşk konularında da kendinize fırsatlar tanıyacak güzel ortamlar
oluşturacaksınız.
Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Yeni bir iş teklifi alman önümüzdeki günlere dair planlarını değiştirebilir. Bugün, çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir gün içindesiniz.