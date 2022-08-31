Müge Anlı canlı yayında dehşete düşüren anlar yaşanmıştı! Ayşe Bağcı olayında sapık muavinin kirli çamaşırları ifşa oldu 'koltuğu yatırırken...'
Atv ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezona da birbirinden ilginç konu ve olaylarla başladı. Onlardan biri de Ayşe Bağcı oldu. 30 Ağustos'ta yayınlanan bölümde 24 yaşındaki Ayşe Bağcı'yı aramaya çıkan anne ve baba, çocuklarının otobüs yolculuğunda tanıştığı evli bir muavine kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. 31 Ağustos son bölümde o muavin hakkında yayına bağlanan ve mağdur olduklarını söyleyen tanıklar canlı yayına bağlandı. Anlattıkları ise akıl alır cinsten değil.
31.08.2022 13:06 - Son Güncelleme: 31.08.2022 13:06
Müge Anlı'nın ekibiyle görüşen Mücahit'in kendisinde şeytan tüyü olduğu, çok pratik ve tatlı dilli olması nedeniyle kadınları çok çabuk etkilediği hatta etrafındaki kadınların kendisine "Senin gibi eşim olsun, 4 bin lira borcum olsun." dediği aktarıldı.