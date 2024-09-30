Kar soğukları kapıda! Kışlıkları çıkartın, 12-13 derece daha düşecek! Lapa lapa kar geliyor mu?

Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşırken şiddetli yağışlar ve kar soğukları kapımızı çalmaya başladı. Uzmanların ehemmiyetle uyardığı önümüzdeki birkaç gün içinde dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve kış aylarının yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığı bugünlerde hastalıkların arttığını da hatırlatalım. Peki uzmanlar bu dönemi nasıl değerlendiriyor? Hava durumuna dair son açıklamalar nasıl? İşte habere dair detaylar...

Şiddetli yağışlar kapıda! Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen'in bu hafta için hava durumuna dair açıklamaları şöyle: "Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar."