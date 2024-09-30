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Kar soğukları kapıda! Kışlıkları çıkartın, 12-13 derece daha düşecek! Lapa lapa kar geliyor mu?

Kış aylarının habercisi soğuk hava ve şiddetli sağanak yağışlar ülke genelinde yaşamı etkilemeye devam ediyor. Hava durumu uzmanları özellikle önümüzdeki günlerde hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Karlı bir kış gününü aratmayacak soğuklar için uzmanlar hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çiziyor. Peki hangi iller için kırmızı alarm verildi, sıcaklık ne kadar düşecek? İşte hava durum raporu ve habere dair diğer detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 10:07
Kar soğukları kapıda! Kışlıkları çıkartın, 12-13 derece daha düşecek! Lapa lapa kar geliyor mu?

Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşırken şiddetli yağışlar ve kar soğukları kapımızı çalmaya başladı. Uzmanların ehemmiyetle uyardığı önümüzdeki birkaç gün içinde dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve kış aylarının yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığı bugünlerde hastalıkların arttığını da hatırlatalım. Peki uzmanlar bu dönemi nasıl değerlendiriyor? Hava durumuna dair son açıklamalar nasıl? İşte habere dair detaylar...

Kar soğukları kapıda! Kışlıkları çıkartın, 12-13 derece daha düşecek! Lapa lapa kar geliyor mu?

Şiddetli yağışlar kapıda!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı canlı yayında önümüzdeki hafta için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen'in bu hafta için hava durumuna dair açıklamaları şöyle:

"Bugün yurtda yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar."

Kar soğukları kapıda! Kışlıkları çıkartın, 12-13 derece daha düşecek! Lapa lapa kar geliyor mu?

İşe gidenler dikkat!

Haftanın seyrinde şiddetli yağışların etkili olacağını ifade eden meteoroloji uzmanı,"Pazartesi Marmara'ya önemli bir yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir." ifadelerini kullanıyor.

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