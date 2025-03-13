ŞİKAYETÇİ OLMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Ayşegül, bu zaman kadar polise gidip şikayetçi olamama nedenini ise "Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm. Bu olayı yaşadığım son gün ablamla konuştum. Ablam, 'Bana da aynı şekilde yapıyordu ben söyleyemedim' dedi. Anneme anlattık. Anneanneme gittik. Teyzemler, 'Biz küçükken bize de aynı şeyi yaptı' dediler" diyerek açıkladı.