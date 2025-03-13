Müge Anlı Ayşegül Selik'in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş
Müge Anlı'da Ayşegül Selik olayı izleyenleri hayrete düşürdü. Melek ve Birol çifti kızları Ayşegül'ün kayıp olduğunu söyleyerek, Anlı'dan yardım istediler. Anlı, genç kızı kısa süre içerisinde buldu. Ayşegül, babasının kendisini yıllardır taciz ettiğini ve bu yüzden evden kaçtığını söyledi. Bugünkü yayında gerçek ortaya çıktı.
takvim.com.tr
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'bu kadarı da olmaz artık dedirten' bir olay yaşandı. Melek ve Birol çifti 18 yaşındaki Ayşegül Selik'i aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı.
İstanbul'da ortadan kaybolan Selik'in üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Anlı, Ayşegül'ü kısa sürede buldu. Ancak genç kız evine dönmeyi reddetti.
Müge Anlı, Ayşegül'ün 19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı olduğunu ve genç kızın Trabzon'da bulunduğu bilgisine ulaştığını duyurdu.
BABASININ KENDİSİNİ VE ABLASINI TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Yayına bağlanan Ayşegül, babasının yıllardır kendisini ve ablasını taciz ettiğini bu yüzden evden kaçtığını söyledi. Bu sözler üzerine anne Melek ve baba Birol canlı yayında fenalaştı.
ŞİKAYETÇİ OLMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI
Ayşegül, bu zaman kadar polise gidip şikayetçi olamama nedenini ise
"Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm. Bu olayı yaşadığım son gün ablamla konuştum. Ablam, 'Bana da aynı şekilde yapıyordu ben söyleyemedim' dedi. Anneme anlattık. Anneanneme gittik. Teyzemler, 'Biz küçükken bize de aynı şeyi yaptı' dediler" diyerek açıkladı.
ABLA VE TEYZE YAYINA BAĞLANDI
Ayşegül'ün
"ben cinsel istismar ve tacize uğradım" açıklamalarının ardından Ayşegül'ün teyzesi ve ablası canlı yayına bağlanarak "Ayşegül'ün söyledikleri doğru değil. Ayşegül'ün söyledikleri kesinlikle yalan. Biz ona kızarız diye, eve geri dönmemek için böyle bir yalan söylüyor" açıklamasında bulundu.