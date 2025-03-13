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Müge Anlı Ayşegül Selik'in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

Müge Anlı'da Ayşegül Selik olayı izleyenleri hayrete düşürdü. Melek ve Birol çifti kızları Ayşegül'ün kayıp olduğunu söyleyerek, Anlı'dan yardım istediler. Anlı, genç kızı kısa süre içerisinde buldu. Ayşegül, babasının kendisini yıllardır taciz ettiğini ve bu yüzden evden kaçtığını söyledi. Bugünkü yayında gerçek ortaya çıktı.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Ayşegül Selik olayı nedir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'bu kadarı da olmaz artık dedirten' bir olay yaşandı. Melek ve Birol çifti 18 yaşındaki Ayşegül Selik'i aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

İstanbul'da ortadan kaybolan Selik'in üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Anlı, Ayşegül'ü kısa sürede buldu. Ancak genç kız evine dönmeyi reddetti. Müge Anlı, Ayşegül'ün 19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı olduğunu ve genç kızın Trabzon'da bulunduğu bilgisine ulaştığını duyurdu.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

BABASININ KENDİSİNİ VE ABLASINI TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Yayına bağlanan Ayşegül, babasının yıllardır kendisini ve ablasını taciz ettiğini bu yüzden evden kaçtığını söyledi. Bu sözler üzerine anne Melek ve baba Birol canlı yayında fenalaştı.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

ŞİKAYETÇİ OLMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Ayşegül, bu zaman kadar polise gidip şikayetçi olamama nedenini ise "Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm. Bu olayı yaşadığım son gün ablamla konuştum. Ablam, 'Bana da aynı şekilde yapıyordu ben söyleyemedim' dedi. Anneme anlattık. Anneanneme gittik. Teyzemler, 'Biz küçükken bize de aynı şeyi yaptı' dediler" diyerek açıkladı.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

ABLA VE TEYZE YAYINA BAĞLANDI

Ayşegül'ün "ben cinsel istismar ve tacize uğradım" açıklamalarının ardından Ayşegül'ün teyzesi ve ablası canlı yayına bağlanarak "Ayşegül'ün söyledikleri doğru değil. Ayşegül'ün söyledikleri kesinlikle yalan. Biz ona kızarız diye, eve geri dönmemek için böyle bir yalan söylüyor" açıklamasında bulundu.

Müge Anlı Ayşegül Selik olayı nedir?

Anlı, Ayşegül'e polise gidip şikayetçi olması tavsiyesinde bulundu. Bugün Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişmeler yaşandı. Anlı, "Ayşegül dün yayında babasıyla ilgili bir takım iddialarda bulundu. Annesinin de bu durumu gizlediğini söyledi. Ayşegül şikayetçi olmadı. Ancak bu durum karşısında 19 yaşındaki sevgilisi Özcan'ın ailesi ikilinin ilişkisine karşı çıktı. Ayşegül ve Özcan teyzelerinin evine sığındı" dedi.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

"BEN KARARIMI VERDİM"

Yayına bağlanan Ayşegül, "Ben kararımı verdim. Eve dönmek istemiyorum. Bu kadar şeyden sonra zaten o eve tekrar geri dönmeyeceğim. Ben reşitim. Farklı bir durum da ortaya sunabilirdim. Söylediklerimin arkasındayım ama şikayetçi olmayacağım" diye konuştu.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

"İÇİNE ŞEYTAN GİRMİŞ"

Müge Anlı, Ayşegül'ün günlüğünden bir sayfayı da ekrana getirdi. Günlükte 'Ailemi çok seviyorum' şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Anlı, "Ayşegül doğruyu söyle. Yoksa kardeşlerin yurda alınır" ifadeleri ile genç kıza seslendi. Anne Melek ise "Bu benim çocuğum değil. İçerisine şeytan girmiş" dedi.

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

Ayşegül, bu sözler üzerine itirafta bulundu. Ayşegül, "Böyle bir olay yok. Ben kaçmak için yaptım. Kardeşlerim yurda alınmasın. Geri dönmek istemiyorum. Olayın büyümesini istemiyorum. Bu olay daha fazla uzamasın. Şikayetçi değilim" dedi.

Müge Anlı Ayşegül Selik olayı ne? Canlı yayında şoke eden iddia: Babam beni taciz etti
Müge Anlı Ayşegül Selik olayı ne? Canlı yayında şoke eden iddia: Babam beni taciz etti

Müge Anlı Ayşegül Selik’in sözleri kan dondurdu! Babam beni taciz etti dedi! Annesi tepki gösterdi: İçine şeytan girmiş

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Ayşegül'ün ilerleyen dakikalarda 'Allah yukarıda' demesi ise kafaları karıştırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Anlı, "Bu yenilir yutulur bir iddia değil. Kadının ve çocuğun beyanı esastır ama bunu kötüye kullanan insanlar var. Ben burada ortadayım. Her zaman çocuktan yanayım." dedi.