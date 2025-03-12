ABLA İDDİALARI YALANLADI

Anne Melek, "Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı. İçki içiyordu. Ben idrak edemiyorum. Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bunları yaşasak neden geri döneyim? Eşim beni aldattı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben çocuklarımın arkasında olmaz mıyım?" dedi. Anlı, genç kıza polise giderek bu iddialarını şikayete dökmesini tavsiye etti. Genç kızın ablası ise yayına bağlanarak Ayşegül'ün iddialarını yalanladı.