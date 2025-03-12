Müge Anlı Ayşegül Selik olayı ne? Canlı yayında şoke eden iddia: Babam beni taciz etti
Müge Anlı'da yine gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Ayşegül Selik'i aramak için ailesi canlı yayına çıktı. Bugün yayına bağlanan Ayşegül, babasının kendisini istismar ettiği için evden kaçtığını ifade etti.
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Müge Anlı, gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Ayşegül Selik'i aramak için babası Birol ve annesi Melek soluğu Müge Anlı'da aldı. İstanbul'da ortadan kaybolan Selik'in üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.
EVE DÖNMEYİ REDDETTİ Anlı, Ayşegül'ü kısa sürede buldu. Ancak genç kız evine dönmeyi reddetti. Müge Anlı , "19 yaşında Özcan diye bir erkek arkadaşı varmış. Özcan Trabzon'da yaşıyormuş. Özcan'ın annesi telefon hattında" dedi.
"KIZI BABASI TACİZ EDİYORMUŞ"
Özcan'ın annesi Nurcan Hanım,
"Ayşegül benim yanımda. Benim bu olaylardan hiç haberim yoktu. Oğlumun halası 2 gün önce bizi aradı. 'Özcan'ın kız arkadaşı gelecekmiş. Misafir edecekmiş' dedi. Ben oğlumu aradım. 'Bu kız kaçıyor mu? Arkadaş olarak mı geliyor?' dedim. Anne geliyor, geri dönmeyecek' dedi. Babası, halaları çok kızdı. Trabzon meydanda buluştuk. Konuştuk. Neden geldiğini sordum. Benim oğlum askerliğini yapmamış, küçük çocuk. Kıza bana durumu anlatmasını söyledim. 'Abla ben babam yüzünden geldim. 2 yıldır Özcan'la konuşuyordum' dedi. Açıkça konuşayım babası kızı taciz ediyormuş. Kız yemin ediyor. 'Ablama da yapıyordu. Teyzeme bile yaptı' dedi" diye konuştu.
BABA YAYINDA FENALAŞTI
Telefonu alan Ayşegül,
"Müge Abla ben seninle özel konuşmak istiyorum. Yayında konuşmak istemiyorum. Evet anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrılmışlardı. Ayrıldılar bir dönem. Sonra geri barıştılar. Ablama da taciz uyguluyordu. Ben gayet ne yaptığımın farkındayım. Cahil cesaretiyle yaptığım bir şey değil. Şikayetim olmadı. Şikayet edersem üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm. Bu olayı yaşadığım son gün ablamla konuştum. Ablam, 'Bana da aynı şekilde yapıyordu ben söyleyemedim' dedi. Anneme anlattık. Anneanneme gittik. Teyzemler, 'Biz küçükken bize de aynı şeyi yaptı' dediler" diye konuştu. Baba Birol, canlı yayında fenalaştı.
ABLA İDDİALARI YALANLADI
Anne Melek,
"Biz bir süre ayrıldık ama eşim kötü arkadaşlara takıldı. İçki içiyordu. Ben idrak edemiyorum. Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Biz bunları yaşasak neden geri döneyim? Eşim beni aldattı. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben çocuklarımın arkasında olmaz mıyım?" dedi. Anlı, genç kıza polise giderek bu iddialarını şikayete dökmesini tavsiye etti. Genç kızın ablası ise yayına bağlanarak Ayşegül'ün iddialarını yalanladı.