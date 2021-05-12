Müge Anlı 12 Mayıs canlı yayında Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen olayın seyrini değiştiren tanık! Son dakikalarda bağlandı

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti ile kayıp Lütfiye Gündüz arasındaki bağlantı araştırılıyor. Çok sayıda şüphelinin yer aldığı iki farklı olayda çember daraldı. Kayıp kadının kızı canlı yayında şüpheliler arasında yer alan Duran Bey uzun uğraş sonucunda nihayet bir itirafte bulunurken canlı yayının sonlarına doğru bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakikalarda bağlanan bir tanıkın itirafı olayın seyrini baştan yazacak bir itirafta bulundu...

12.05.2021 13:17 - Son Güncelleme: 12.05.2021 13:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





