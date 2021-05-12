Müge Anlı 12 Mayıs canlı yayında Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen olayın seyrini değiştiren tanık! Son dakikalarda bağlandı
atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 yıl önce Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Nezen Germiyen cinayeti ile kayıp Lütfiye Gündüz arasındaki bağlantı araştırılıyor. Çok sayıda şüphelinin yer aldığı iki farklı olayda çember daraldı. Kayıp kadının kızı canlı yayında şüpheliler arasında yer alan Duran Bey uzun uğraş sonucunda nihayet bir itirafte bulunurken canlı yayının sonlarına doğru bir son dakika gelişmesi yaşandı. Son dakikalarda bağlanan bir tanıkın itirafı olayın seyrini baştan yazacak bir itirafta bulundu...
12.05.2021 13:17
- Son Güncelleme: 12.05.2021 13:19
Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında son gelişmeler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programını takip edenler tarafından araştırılıyor. 12 Mayıs canlı yayına bağlanan bir tanıkın ifadeleri olayın seyri adına ipucu niteliğinde.
13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün bulunması için Müge Anlı'ya başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı. Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında yıllar sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Her iki kadının da çevresin de aynı insanların olması " Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına neden olurken; görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı.
Müge Anlı 12 Mayıs canlı yayına Duran Bey'in itirafları ve son dakikalarda canlı yayına bağlanan bir tanığın ifadeleri damgasını vurdu.
Her şeye 'ben hatırlamıyorum' savunmasını sunan Duran Bey Müge Anlı'nın 'biz de enayi değiliz' burada sözlerinden sonra insafa geldi ve uzun süreden sonra ilk kez bir itirafta bulundu.