RAMAZAN İMSAKİYE
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Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

Elazığ'ın 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı tesadüfen "Kürklü düğün böceği" keşfedildi. Böceği fark eden Aygün Çam, fotoğraflarını çekip Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı. Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti ve "Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor." dedi.

12.05.2021 13:23 - Son Güncelleme: 12.05.2021 13:23
Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor. Kentte yaşayan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

Turuncu ve kırmızının farklı tonlarında renklere sahip tüylerle kaplı böcekler Çam'ın ilgisini çekti. Aygün Çam, böceklerin fotoğraflarını çekerek, Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı.

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti.

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

Elazığ'da ilk defa polenleriyle beslendiği düğün çiçeği üzerinde görülen bu türe Özgen, "Kürklü düğün böceği" adını verdi.

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

"O KADAR GÜZEL Kİ İNSAN BAKMAYA KIYAMIYOR"
Prof. Dr. Özgen, AA muhabirine, Elazığ'da tesadüfen keşfedilen, Türkiye'ye has endemik bir tür olduğunu belirlediği kadife tüylü böceğin bölgenin ekoturizmi açısından önemli bir keşif olduğunu söyledi.