Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor

Elazığ'ın 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı tesadüfen "Kürklü düğün böceği" keşfedildi. Böceği fark eden Aygün Çam, fotoğraflarını çekip Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı. Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti ve "Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor." dedi.

12.05.2021 13:23 - Son Güncelleme: 12.05.2021 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





