Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'dan teadüfen 'Kürklü düğün böceği' keşfedildi! Bakmaya kıyılmıyor
Elazığ'ın 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı tesadüfen "Kürklü düğün böceği" keşfedildi. Böceği fark eden Aygün Çam, fotoğraflarını çekip Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Entomolog Prof. Dr. İnanç Özgen ile paylaştı. Özgen, yaptığı incelemede, Türkiye'de çok nadir görülen endemik türün uluslararası literatürde "Pygopleurus koniae" olarak isimlendirilen "Glaphyridae" familyasından bir böcek olduğunu tespit etti ve "Renkli tüyleri o kadar güzel ki insan bakmaya kıyamıyor." dedi.
Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nın zirvesinde tesadüfen keşfedilen böcek türü, renkleriyle hayranlık uyandırıyor. Kentte yaşayan aynı zamanda müzisyenlik yapan Yukarı Fırat Kültür, Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam, beste yapmak için çıktığı dağın zirvesinde düğün çiçeklerinin üzerinde renkleriyle göz kamaştıran böcek türünü fark etti.