Mucizevi formül! 5 dakikada yepyeni olacak! Teflon, Düdüklü, çelik, granit, emaye tencere dibi yanığı nasıl geçer, temizlenir?

DİBİ YANMIŞ TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

Dibi yanmış tencre temizliği için en etkili formülleri sizler için derledik. İşte yepyeni bir tencereye sahip olmanızı sağlayacak o yöntemler;

Tuz ve Sirke Karışımı

Tuz ve sirke karışımıyla beraber tencerelerinizde bulunan o kara lekeler çok kolay bir şekilde çıkabilir. Bunun için bir çay bardağı sirkeyle birlikte bir yemek kaşığı tuzu karıştıralım. Karışımı tencerenizde lekelerin bulunduğu bölgelere koyalım. Ardından 15 dakika kadar bekleyelim ve sünger yardımıyla güzel bir şekilde ovalım. İyice ovaladıktan sonra bol suyla durulama işlemi yapalım. Düzenli olarak bu yöntemi uygularsak tencerelerimizdeki lekeler kaybolacaktır.

Karbonat ve Sirke Karışımı

Karbonat ve sirke de asidik yapısıyla tencerenizde bulunan lekelere karşı savaş açıyor. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir çay kaşığı sirkeyi karbonatı karıştırmanız gerekir. Tencerenizde bulunan bölgelere dökün ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Ardından süngerle ovduktan sonra durulama işlemi yapmalısınız. Bu karışıma ek olarak limon suyu da ekleyebilirsiniz. Limon, karbonat ve sirke karışımıyla dibi tutan tencerelerinizi ve kararmış lekeleri yok edebilirsiniz.