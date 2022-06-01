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Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu'nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı

Zeytinburnu'nda 3'üncü kattaki evinin balkonundan sarkarken düşen 2 yaşındaki Muhammet Tareel'i çevre esnafı havada yakaladı. Küçük çocuğun yara almadan atlattığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
01.06.2022 11:42 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:55
Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu’nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan gövdesi dışarda bir şekilde sallanırken görüldü. Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğun düşeceğini fark eden esnaf, panik halinde binanın önüne koştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu’nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı

Kimi tişörtünü çıkardı kimi ise ellerini açarak çocuğu tutmak için hazırlandı. Balkon kenarındaki mermerlere tutunan çocuk kısa süre sonra düştü.

Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu’nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı

Düşen çocuğu esnaf kurtardı. Hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuk kontrollerin ardından evine geri getirildi. Çocuğun, kurtarılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu’nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı

10 SANİYELİK BİR OLAYDI
Çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, "Arkadaşlarımızla otururken yukarıdan çocuğun sarktığını gördük. Direkt gittik. 10 saniyelik bir şeydi.

Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu’nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı

Çok şükür şu an çocuk iyi bir sıkıntısı yok. 15 dakika sonra çıkabildiler. Aileye seslendik. Çocuk sarkmış, aileden kimse yok. Sesleniyoruz, sesleniyoruz yoklar.

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