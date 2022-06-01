Mucize kurtuluş kamerada! Zeytinburnu'nda 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu çevre esnafı hava takaladı
Zeytinburnu'nda 3'üncü kattaki evinin balkonundan sarkarken düşen 2 yaşındaki Muhammet Tareel'i çevre esnafı havada yakaladı. Küçük çocuğun yara almadan atlattığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
01.06.2022 11:42 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:55
Olay, dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 2 yaşındaki Muhammet Tareel, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan gövdesi dışarda bir şekilde sallanırken görüldü. Balkonda tutunmakta zorlandığı görülen çocuğun düşeceğini fark eden esnaf, panik halinde binanın önüne koştu.