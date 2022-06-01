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Galata'da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

Galata Kulesi Meydanı'nda dün akşam saatlerinde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veren şahsa ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak söndüren esnaf Gökhan Özdemir, "İlk başta olanları illüzyon gösterisi sandım, çok şaşkınım" dedi.

01.06.2022 14:26 - Son Güncelleme: 01.06.2022 14:30
Galata’da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

Olay dün akşam saatlerinde Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Eline plastik bir orak alarak Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döküp ardından da kendini ateşe vermişti.

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Galata’da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüş ve görenleri şoke eden olayda yanan gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yapmıştı.

Galata’da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın Galata Kulesi önüne gelerek kendini ateşe vermesi ve bir anda alev topuna dönme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Galata’da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

"ATEŞ HER YERİNİ TAMAMEN SARINCA BÜTÜN VÜCUDU ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ"
Kendini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan ve olayı ilk anda illüzyon gösterisi sandığını söyleyen esnaf Gökhan Özdemir, "Kostümlü birisi geldi meydana. Ondan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ateş her yerini tamamen sarmış, bütün vücudunu sarınca alev topuna dönüştü. Hala illüzyon gösterisi yaptığını zannettim.

Galata’da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

O yüzde sadece izledim. Sonra dizlerinin üzerine çöktüğü zaman gerçekten yandığını fark ettim. Olayın illüzyon olmadığını fark ettim. Hemen yangın tüpünü aldım ve müdahale ettim. Yanan kişiyi söndürdüm ve ambulansa haber verdim. 10 dakika sonra ambulans geldi.

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