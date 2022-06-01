Galata’da biri kendini yaktı... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! İlk müdahaleyi yapan esnaf konuştu: İllüzyon sandım

"ATEŞ HER YERİNİ TAMAMEN SARINCA BÜTÜN VÜCUDU ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ"

Kendini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan ve olayı ilk anda illüzyon gösterisi sandığını söyleyen esnaf Gökhan Özdemir, "Kostümlü birisi geldi meydana. Ondan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ateş her yerini tamamen sarmış, bütün vücudunu sarınca alev topuna dönüştü. Hala illüzyon gösterisi yaptığını zannettim.