SON DAKİKA: Bir muhabirin en zor anı! Yakın arkadaşlarının ölüm haberini yaptı
Son dakika haberleri... Uşak'ta önceki gün alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Hüseyin K. otomobiliyle çarptığı üniversiteli Buse Mısra Uğurlu ile Sude Ürer'i genç yaşta hayattan kopardı. Kaza haberini alarak hastaneye giden Sabah muhabiri Berkan Çetin ise büyük şok yaşadı!
Son dakika haberi... Sude Ürer ve Buse Mısra Uğurlu, üniversiteden yakın arkadaşıydı. Kazadan 2 saat önce iki arkadaşıyla beraberdi Bir yandan yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken bir yandan da iki arkadaşının ölüm haberini yazan Çetin, "Ders çıkışı görüştük. "Hadi Sude çay içelim" deseydim belki bunlar olmayacaktı" dedi.
Uşak'ta önceki akşam, İzmir istikametine seyir halindeki Hüseyin K.'nin (28) kullandığı otomobil, benzinlikten alışveriş yaptıktan sonra aynı odayı paylaştıkları yurtlarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Buse Mısra Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23) çarptı. Üniversite öğrencisi iki genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kazayı duyduktan sonra takip için hastaneye giden Sabah muhabiri Berkan Çetin ise büyük şok yaşadı. Uşak Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Uğurlu ve Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ürer, Berkan Çetin'in yakın arkadaşıydı. Hayatının en zor anını yaşayan muhabirimiz bir yandan da iki genç kızın ölüm haberini yazdı.
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Kazadan saatler önce arkadaşları ile görüştüğünü belirten Çetin, "Hayatımın şokunu yaşadım. Daha 2-3 saat önce görmüştüm. Okula derse gitmiştik. Ders çıkışı selamlaştık, birbirimize hâl hatır sorduk. Keşke 'Hadi Sude çay içmeye gidelim' deseydim. Belki bunlar olmayacaktı. Çok üzgünüm" dedi. Buse ve Sude'nin sıra arkadaşları da gözyaşlarına hâkim olamadı.