SON DAKİKA: Bir muhabirin en zor anı! Yakın arkadaşlarının ölüm haberini yaptı

Son dakika haberi... Sude Ürer ve Buse Mısra Uğurlu, üniversiteden yakın arkadaşıydı. Kazadan 2 saat önce iki arkadaşıyla beraberdi Bir yandan yaşadığı şoku atlatmaya çalışırken bir yandan da iki arkadaşının ölüm haberini yazan Çetin, "Ders çıkışı görüştük. "Hadi Sude çay içelim" deseydim belki bunlar olmayacaktı" dedi.