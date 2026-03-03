Mübarek ayın şanlı destanları: Tarihte Ramazan’da kazanılan zaferler

1. Bedir Zaferi (624)

Hicret'in ikinci yılında Medine ile Mekke arasındaki Bedir kasabasında gerçekleşen savaş, Peygamber Efendimiz (sav) liderliğinde Müslümanlar ile Kureyşliler arasında yapılmıştır.

17 Ramazan günü iki ordu da Bedir'e doğru hareket etti. Müslümanlar Bedir kuyularına Kureyşlilerden erken ulaştı ve bu kuyular kapatıldı. Savaş, mübareze olarak adlandırılan meydana çıkmalarının ardından başladı ve ikindiye doğru Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.

Müslüman ordusu: 305 kişi, 70 deve ve 2 at

Kureyş ordusu: 1000 kişi, 700 deve, 100 at

Müslümanlar savaşı kazanmış; 70 Kureyşli öldürülmüş, 70'i esir alınmış, Müslümanlar ise sadece 14 şehit vermiştir. Bu zafer Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmiştir (Âl-i İmrân 123; Enfâl 9).