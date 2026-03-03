CANLI YAYIN

Mübarek ayın şanlı destanları: Tarihte Ramazan’da kazanılan zaferler

Ramazan ayı oruç ve ibadetlerin yanında tarihin seyrini değiştiren zaferlerin de ayıdır. Bu mübarek ayda İslam tarihi Bedir Zaferi, Mekke'nin Fethi, Kadısiye ve Aynicalut gibi kritik dönüm noktalarıyla şekillenmiştir.

Ramazan ayı tarihte önemli zaferlerin kazanıldığı bir dönem olarak da bilinir. İslam tarihinde Ramazan'da gerçekleşmiş ve Müslümanların zaferle çıktığı başlıca muharebeler bulunur.

1. Bedir Zaferi (624)

Hicret'in ikinci yılında Medine ile Mekke arasındaki Bedir kasabasında gerçekleşen savaş, Peygamber Efendimiz (sav) liderliğinde Müslümanlar ile Kureyşliler arasında yapılmıştır.

17 Ramazan günü iki ordu da Bedir'e doğru hareket etti. Müslümanlar Bedir kuyularına Kureyşlilerden erken ulaştı ve bu kuyular kapatıldı. Savaş, mübareze olarak adlandırılan meydana çıkmalarının ardından başladı ve ikindiye doğru Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.

  • Müslüman ordusu: 305 kişi, 70 deve ve 2 at

  • Kureyş ordusu: 1000 kişi, 700 deve, 100 at

Müslümanlar savaşı kazanmış; 70 Kureyşli öldürülmüş, 70'i esir alınmış, Müslümanlar ise sadece 14 şehit vermiştir. Bu zafer Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmiştir (Âl-i İmrân 123; Enfâl 9).

2. Mekke'nin Fethi

Hudeybiye Antlaşması'nı ihlal eden Kureyşlilere karşı Peygamber Efendimiz (sav), 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'ye yürümüş ve şehri teslim almıştır. Bu fetih, tarihe Fethu'l-Fütûh olarak geçmiştir. Hicri takvimde Hicret'in 8'inci yılında gerçekleşen bu fetih, Ramazan ayının 10'uncu gününe denk gelir.

3. Kadısiye Zaferi (636)

Hz. Ömer döneminde gerçekleşen Kadısiye Savaşı, Müslümanlara Kuzey Irak ve İran topraklarının kapısını açmıştır.

  • Müslüman ordusu: Yaklaşık 9–10 bin

  • Sasanî ordusu: 70–80 bin, yaklaşık 30 fil ile

Savaşta Sa'd bin Ebu Vakkas komuta etmiş, yoğun çarpışmalar ve stratejik hamlelerle Sasanî ordusu ağır bir yenilgiye uğratılmıştır.

4. Aynicalut Savaşı (1260)

Ramazan ayında Memluk ordusu, Moğol ordusunu ilk kez mağlup etmiş ve batıya ilerleyişlerini durdurmuştur.

  • Moğollar, 1258'de Bağdat'ı işgal etmiş ve Abbasi halifeliğine son vermişlerdi.

  • Memluk Sultanı Kutuz, ordusunu pusu ve stratejik konumlarla yönetmiş, Baybars ile iş birliği yaparak Moğol ordusunu kuşatmıştır.

  • Savaş sonunda Moğollar sayıca üstün olmalarına rağmen ağır bir yenilgiye uğramıştır.

Kaynak: Fikriyat, Takvim.com.tr grafik servisi

