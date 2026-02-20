Bu köyde “evde” iftar yapmak yasak! Muhtarın kararı 5 yıldır tek sofrada uygulanıyor

Köy sakini, "Beş yıldır burada düzenli yemek yapılıyor. Kimse evde yemek yemiyor, burada toplu olarak yiyoruz." diyerek uygulamanın köy halkı tarafından benimsendiğini dile getirdi.

Köyde iftar yemekleri imece usulü hazırlanıyor. Ramazan boyunca her gün yaklaşık 700 kişilik yemek, köyün kadınları tarafından dev kazanlarda pişiriliyor. Hazırlanan yemekler, köy meydanında kurulan ortak sofralarda hep birlikte yeniyor.

Toplu iftara gelemeyen yaşlı, hasta ve görevdekilere yemekler ulaştırılırken, beş yıldır süren uygulama köyde dayanışmayı güçlendiriyor.

"BİRLİK BEREKETİR" ANLAYIŞI

"Birlik berekettir" anlayışıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde Ramazan akşamlarında köy sakinleri aynı sofrada buluşuyor. Köy halkı, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken, muhtara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

YAŞLI VE HASTALARA SERVİS YAPILIYOR

Toplu iftara katılamayan yaşlı, hasta ve görev başındaki kişilere ise yemekler evlerine kadar ulaştırılıyor. Böylece köyde Ramazan ayı boyunca herkesin iftar sofrasına erişmesi sağlanıyor.

Beş yıldır gelenek haline gelen toplu iftar uygulaması, köyde dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştiren bir örnek olarak öne çıkıyor.