Bu köyde “evde” iftar yapmak yasak! Muhtarın kararı 5 yıldır tek sofrada uygulanıyor
Nevşehir’e bağlı Eğrikuyu Köyü’nde Ramazan ayına özgü dikkat çeken bir uygulama hayata geçiriliyor. Muhtarlık kararıyla evlerde iftar yemeği hazırlanmazken, köy halkı her akşam imece usulü pişirilen yemeklerle aynı sofrada bir araya geliyor.
- Nevşehir'in Eğrikuyu Köyü'nde Muhtar Nihat Ateş'in kararıyla Ramazan ayında evlerde iftar yapılmasına izin verilmiyor.
- Köyde beş yıldır sürdürülen uygulamayla her gün yaklaşık 700 kişilik yemek imece usulü hazırlanıyor ve köy meydanında ortak sofrada yeniyor.
- Muhtar Ateş, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla evlerde yemek pişirilmesini yasakladıklarını açıkladı.
- Toplu iftara katılamayan yaşlı, hasta ve görev başındaki kişilere yemekler evlerine servis ediliyor.
- Köy sakinleri uygulamadan memnun olduklarını belirterek muhtara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Ramazan ayında birlik ve beraberliği artırmayı amaçlayan örnek bir uygulama Nevşehir'de sürdürülüyor. Muhtarın aldığı kararla bireysel iftarlar yerine toplu sofralar kuruluyor, köy sakinleri oruçlarını her gün birlikte açıyor.
NEVŞEHİR'DE KÖY MUHTARINDAN "EVDE İFTAR YOK" KARARI
Nevşehir'e bağlı Eğrikuyu Köyü'nde muhtar Nihat Ateş'in aldığı karar dikkat çekti. Köyde, Ramazan ayı boyunca evlerde iftar sofrası kurulmasına izin verilmiyor. Kararın gerekçesi ise birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi.
"EVLERDE İFTAR OLMAYACAK" TALİMATI
Eğrikuyu Köyü Muhtarı Nihat Ateş'in kesin talimatına göre köy halkı Ramazan ayında evlerinde yemek pişirmiyor. Köy sakinlerinin aktardığına göre uygulama beş yıldır aralıksız devam ediyor.
Muhtar Ateş konuyla ilgili açıklamasında, "Ramazan geldi mi köy halkımızın evlerinde yemek pişirmesine müsaade etmiyoruz, razı olmuyoruz. Kısacası yasaklıyoruz. Burada birlik ve beraberlik içinde yapalım, bu atmosferi tadalım diye böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.
İFTARLAR İMECE USULÜ HAZIRLANIYOR
Köyde iftar yemekleri imece usulü hazırlanıyor. Ramazan boyunca her gün yaklaşık 700 kişilik yemek, köyün kadınları tarafından dev kazanlarda pişiriliyor. Hazırlanan yemekler, köy meydanında kurulan ortak sofralarda hep birlikte yeniyor.
Köy sakini, "Beş yıldır burada düzenli yemek yapılıyor. Kimse evde yemek yemiyor, burada toplu olarak yiyoruz."diyerek uygulamanın köy halkı tarafından benimsendiğini dile getirdi.
"BİRLİK BEREKETİR" ANLAYIŞI
"Birlik berekettir" anlayışıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde Ramazan akşamlarında köy sakinleri aynı sofrada buluşuyor. Köy halkı, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederken, muhtara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
YAŞLI VE HASTALARA SERVİS YAPILIYOR
Toplu iftara katılamayan yaşlı, hasta ve görev başındaki kişilere ise yemekler evlerine kadar ulaştırılıyor. Böylece köyde Ramazan ayı boyunca herkesin iftar sofrasına erişmesi sağlanıyor.
Beş yıldır gelenek haline gelen toplu iftar uygulaması, köyde dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştiren bir örnek olarak öne çıkıyor.