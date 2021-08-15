Minik allı turnalar (flamingolar) uçmayı İzmir Kuş Cenneti'ndeki doğal kreşte öğreniyorlar
Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingoların yavruları İzmir Kuş Cenneti'nde yumurtadan çıktı. Yaklaşık 18 bin flamingo doğal kreşte uçmayı öğreniyorlar. Minik flamingoların sesleri ise Gediz Deltası'nı inletiyor. Flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu. Bunun üzerine 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturuldu. Böylece allı turnaların sayılarının artması sağlandı.
Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti'nde 2 ay önce yumurtadan çıkan yaklaşık 18 bin flamingo, uçmak için "kreş"te kanat çırpmaya başladı.
Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu.
Bunun üzerine 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturuldu. Böylece allı turnaların sayılarının artması sağlandı.
Yapay ada, flamingo çiftlerinin yuva yaparken zorluk yaşamaması için sert cisimlerden temizlenip kuluçka sezonuna hazırlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl yeniden düzenlenen kuluçka adası, mayıstan itibaren yine binlerce flamingoya ev sahipliği yaptı.