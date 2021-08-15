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Minik allı turnalar (flamingolar) uçmayı İzmir Kuş Cenneti'ndeki doğal kreşte öğreniyorlar

Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingoların yavruları İzmir Kuş Cenneti'nde yumurtadan çıktı. Yaklaşık 18 bin flamingo doğal kreşte uçmayı öğreniyorlar. Minik flamingoların sesleri ise Gediz Deltası'nı inletiyor. Flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu. Bunun üzerine 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturuldu. Böylece allı turnaların sayılarının artması sağlandı.

AA
15.08.2021 10:22 - Son Güncelleme: 15.08.2021 10:22
Minik allı turnalar flamingolar uçmayı İzmir Kuş Cenneti’ndeki doğal kreşte öğreniyorlar

Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti'nde 2 ay önce yumurtadan çıkan yaklaşık 18 bin flamingo, uçmak için "kreş"te kanat çırpmaya başladı.

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Minik allı turnalar flamingolar uçmayı İzmir Kuş Cenneti’ndeki doğal kreşte öğreniyorlar

Anadolu kültürünün "allı turnası" flamingoların Türkiye'deki 2 üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki (Gediz Deltası) mevcut doğal kuluçka adası, dalga erozyonu nedeniyle zamanla ortadan kayboldu.

Minik allı turnalar flamingolar uçmayı İzmir Kuş Cenneti’ndeki doğal kreşte öğreniyorlar

Bunun üzerine 2012 yılında yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası oluşturuldu. Böylece allı turnaların sayılarının artması sağlandı.

Minik allı turnalar flamingolar uçmayı İzmir Kuş Cenneti’ndeki doğal kreşte öğreniyorlar

Yapay ada, flamingo çiftlerinin yuva yaparken zorluk yaşamaması için sert cisimlerden temizlenip kuluçka sezonuna hazırlandı.

Minik allı turnalar flamingolar uçmayı İzmir Kuş Cenneti’ndeki doğal kreşte öğreniyorlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl yeniden düzenlenen kuluçka adası, mayıstan itibaren yine binlerce flamingoya ev sahipliği yaptı.

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