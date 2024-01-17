Mehmet Ali Özdemir cinayete kurban gitmiş! Müge Anlı şaştı kaldı! Böylesine bir olayı ilk kez görüyorum! Vahşet! Cesedi hayvanlar yesin diye...

Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi kayıp ihbarıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Mehmet Ali'nin kaybına ilişkin tüm şüpheler eşi Meryem'in üzerine çevrilirken, kayıplara karışan Meryem bugün ortaya çıktı. Müge Anlı, yapılan otopsi sonucunda Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiğinin kesinleştiğini söyledi. Anlı, olaya dair sıcak gelişmeleri aktararak, ekiplerin olay yerindeki meyve ve sebzelerin cesedin yaban hayvanları tarafından parçalanması için konmuş olabileceği üzerinde durduğunu belirtti. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Cinayeti eşi mi işledi? İşte detaylar...
Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi soluğu Müge Anlı'da almıştı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedi aracının noktaya 750 metre uzaklıkta bulundu.
CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Müge Anlı bugün olaya dair yeni gelişmeleri aktardı. Anlı, yapılan otopsi sonucunda Özdemir'in ateşli silahla vurulduğunun tespit edildiğini belirtti.
Anlı, ekiplerin cesedin yanında bulunan meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konuulmuş olabileceği üzerinde durduğunu söyledi.