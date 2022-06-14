Morkaraman ırkı koyunda çalışmalar sonuç verdi! Tek batında altız kuzu doğurdu

Türkiye'de 1 milyon 224 bin 683 baş koyun varlığı ile 5'inci sırada olan ancak yavru veriminde istenilen seviyede bulunmayan Iğdır'da harekete geçildi. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce hazırlanıp, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen 'Morkaraman Koyun Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması Projesi' ile 45 morkaraman üzerinde çoğul gebelik çalışması başlatıldı.