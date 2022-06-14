Morkaraman ırkı koyunda çalışmalar sonuç verdi! Tek batında altız kuzu doğurdu
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin koyunculuk işletmesinde yavru veriminin artırılması için geliştirilen proje ile morkaraman cinsi koyunlardan biri, altız doğurdu. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı ve İşletme Sorumlusu Doç. Dr. Ali İhsan Atalay, "Morkaraman ırkı koyunlarda çoğul gebeliğin elde edilmesi için 45 koyunumuz üzerinde çalışmalar yaptık. Bu koyunlardan toplam 86 sağlıklı kuzu elde etmeyi başardık. Böylece hayvan başına düşen yavru sayısını 1,91 oranına çıkardık" dedi.
Türkiye'de 1 milyon 224 bin 683 baş koyun varlığı ile 5'inci sırada olan ancak yavru veriminde istenilen seviyede bulunmayan Iğdır'da harekete geçildi. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce hazırlanıp, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen 'Morkaraman Koyun Yetiştiriciliğinde Yavru Veriminin Artırılması Projesi' ile 45 morkaraman üzerinde çoğul gebelik çalışması başlatıldı.
Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Kaya ile Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi, Araştırma Görevlisi Gökhan Koçak'ın yürüttüğü çalışma ile koyunlardan 86 kuzu elde edildi. Koyunculuk işletmesinde süren çalışmalarda bir koyun ise altız doğurdu. Kuzuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
'86 SAĞLIKLI KUZU ELDE ETMEYİ BAŞARDIK'
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Atalay, projenin bölge ekonomisine de katkı sunacağını söyledi. Sürü ortalamasında yavru veriminin 0,98 ile 1,05 olduğunu belirten Atalay, "Bu da hayvansal verimi ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik getirisini maalesef kısıtlıyor.