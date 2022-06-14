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Denizli bu olayı konuşuyor! İki gençten 5 gündür haber alınamıyor: 20 saati aşkın süredir su kuyusu kazılıyor

Denizli'de kendilerinden 5 gündür haber alınmayan gençlerin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saati aşkın süredir devam ediyor.

AJANSLAR
14.06.2022 09:05 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:06
Denizli bu olayı konuşuyor! İki gençten 5 gündür haber alınamıyor: 20 saati aşkın süredir su kuyusu kazılıyor

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.

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Denizli bu olayı konuşuyor! İki gençten 5 gündür haber alınamıyor: 20 saati aşkın süredir su kuyusu kazılıyor

En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Denizli bu olayı konuşuyor! İki gençten 5 gündür haber alınamıyor: 20 saati aşkın süredir su kuyusu kazılıyor

İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu.

Denizli bu olayı konuşuyor! İki gençten 5 gündür haber alınamıyor: 20 saati aşkın süredir su kuyusu kazılıyor

Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu.

Denizli bu olayı konuşuyor! İki gençten 5 gündür haber alınamıyor: 20 saati aşkın süredir su kuyusu kazılıyor

Kayıp iki gencin en son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse ve 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.

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