İş adamını 70 bin dolar dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi

FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK OLAYI

Bunun üzerine İstanbul'a gelen iş adamı F.K., Kamerunlu N.'ye iş için 70 bin dolar verdi. Ancak bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca F.K. verdiği parayı geri istedi. Kamerunlu N. ise 70 bin doları iş adamına geri verdi. Paraları teslim aldıktan sonra inceleyen iş adamı F.K. paralarda bir anormallik olduğunu fark etti.