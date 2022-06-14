İş adamını 70 bin dolar dolandıran solüsyonlu döviz çetesi çökertildi
Kağıthane'de bir iş adamı Afrikalı bir şahısla ticaret için anlaşarak 70 bin dolar verdi. Anlaşmazlık çıkınca da şahıs, parasını geri isteyen iş adamına sahte 70 bin dolar verdi. Dolandırıldığını anlayan adamın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki adrese yaptığı operasyonda, özel kağıdı solüsyon dökerek dövize dönüştüren çeteyi çökertti. Evdeki aramalarda yaklaşık 75 milyon lira değerinde sahte dolar ve euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklandı. Operasyon ve şahsın solüsyonla banknotları dövize çevirme anları ise kameralara yansıdı.
Ankara'da aylar önce bir mekanda Afrika uyruklu bir arkadaşıyla oturan iş adamı F.K.'nin masasına arkadaşının arkadaşı olan Kamerun uyruklu Pierre Roland Herve N. geldi. Burada bir süre sohbet ederek vakit geçiren F.K., Herve N.'ye beton santrali malzemeleri satışı yaptığını söyledi.
Durumu fırsat bilen Kamerunlu Herve N., kendisinin de Afrika ülkeleriyle ticaret yaptığını belirtti. Birbirlerinin numarasını alan ikili ardından mekandan ayrıldı. Aylar sonra Afrika ülkeleriyle ticaret yapmak için Kamerunlu Pierre Roland Herve N.'yi arayan iş adamı F.K. beton malzemeleri satın almak istediğini söyledi.
FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK OLAYI
Bunun üzerine İstanbul'a gelen iş adamı F.K., Kamerunlu N.'ye iş için 70 bin dolar verdi. Ancak bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkınca F.K. verdiği parayı geri istedi. Kamerunlu N. ise 70 bin doları iş adamına geri verdi. Paraları teslim aldıktan sonra inceleyen iş adamı F.K. paralarda bir anormallik olduğunu fark etti.
Hemen döviz bürosuna giden F.K. paraları kontrol ettirdiğinde sahte olduğunu öğrenerek şahsı cep telefonundan aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan iş adamı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
ÇİLİNGİRLE AÇILAN KASADAN SAHTE DOLAR FIŞKIRDI
Şikayetin ardından çalışma başlatan Gültepe Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, önce iş adamı F.K.'yı dolandıran şahsın Gültepe Mahallesi'ndeki adresini tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, geçtiğimiz Salı günü eve operasyon düzenledi. Evde olan Kamerunlu Pierre Roland Herve N. polis tarafından etkisiz hale getirildikten sonra arama başlatıldı. İncelemeler esnasında Kağıthane polisinin dikkatini, evdeki 10 adet çelik kasa çekti.