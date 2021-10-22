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'Mor altın' olarak biliniyor! Dünyanın en pahalı baharatı safranın dudak uçuklatan fiyatı

Elazığ'da bir hektar alan üzerinde ekimi yapılan ve kilogramı 30 ila 60 bin lira arasında değişen safran bitkisinin hasadına başlandı. 'Mor altın' olarak bilinen bitki dünyanın en pahalı safranı olarak dünyaya nam salmış durumda.

22.10.2021 19:15 - Son Güncelleme: 22.10.2021 19:17
’Mor altın’ olarak biliniyor! Dünyanın en pahalı baharatı safranın dudak uçuklatan fiyatı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde yaşayan Bayram Çalışkan, gramı 35 ila 60 lira arasında değişen safran bitkisini Elazığ'da yetiştirmeye karar verdi.

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’Mor altın’ olarak biliniyor! Dünyanın en pahalı baharatı safranın dudak uçuklatan fiyatı

İlk başta deneme yapan Bayram, önce küçük bir alanda denediği safran bitkisini verim almaya başlayınca bir dekarlık alana yaydı.

’Mor altın’ olarak biliniyor! Dünyanın en pahalı baharatı safranın dudak uçuklatan fiyatı

Bu yıl, dünyanın en pahalı baharatı olan safranın hasadı başladı.

’Mor altın’ olarak biliniyor! Dünyanın en pahalı baharatı safranın dudak uçuklatan fiyatı

Bağışıklık sistemi üzerinde etkili olan özellikle alternatif tıpta kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin önemliliği daha da fazla anlaşıldığını belirten Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Turan Karahan şöyle konuştu:

’Mor altın’ olarak biliniyor! Dünyanın en pahalı baharatı safranın dudak uçuklatan fiyatı

"Bizler de bu gerçeklik üzerinde ilimizde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliği noktasında ciddi çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Yürüttüğümüz projeler den bir tanesi de bayram kardeşimizde birlikte bu köyde başlattık. Yaklaşık 2 sene önce başlattığımız demonstrasyon çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüğümüz ve bugün hasat etkinliğini yapacağız.

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