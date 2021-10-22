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10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman'ı Aksaray Valisi ziyaret etti

Hasan Dağı eteklerinde yer alan, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman, 10 yıldır köyün tek sakini. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan Gözlukuyu köyünde tek başına yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman'ı ziyaret etti. Salman, Vali Aydoğdu'nun "kent merkezinde yaşam" teklifini, köyde yaşadığı zor hayata rağmen geri çevirdi. Çocukluğunun geçtiği yeri bırakmak istemeyen Salman, Aydoğdu'dan, evinin çatısının onarılması, buzdolabı, soba ve televizyon isteğinde bulundu.

AA
22.10.2021 16:47 - Son Güncelleme: 22.10.2021 16:56
10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman’ı Aksaray Valisi ziyaret etti

Hasan Dağı eteklerinde yer alan, 30 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde yaşayan 66 yaşındaki Selami Salman, 10 yıldır köyün tek sakini.

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10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman’ı Aksaray Valisi ziyaret etti

Merkeze bağlı yayla köylerinden Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su çıkmaması gerekçesiyle köylerine ait Dölek Mevkisi'ne göç etti.

10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman’ı Aksaray Valisi ziyaret etti

O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin de vefat etmesi sonrası yalnız kaldı. Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarını barındıran köyünden ayrılamıyor.

10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman’ı Aksaray Valisi ziyaret etti

Salman, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak odunlarını kırıyor, çeşmeden su çekiyor, sobasını yakıp çayını demliyor. Kış mevsiminde yayla köyüne yağan yoğun kardan yollar kapandığı için ekmeğini bile kendisi yaparak yaşamını sürdürüyor.

10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman’ı Aksaray Valisi ziyaret etti

Salman, AA muhabirine, 30 yıl önce köylülerinin göç etmeye başladığını kendisinin maddi durumu olmadığı için burada kaldığını söyleyerek, "Ankara'da kızımı ameliyat ettirdim. Diğer çocuklarım da evlendi, köyde yaşamak istemeyip şehre taşındılar.

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