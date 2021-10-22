10 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Çocukluğunun geçtiği köyü terk etmeyen Selami Salman’ı Aksaray Valisi ziyaret etti

O yıllarda kalbi delik kızını ameliyat ettirmek için tarlalarını satan ve köyden ayrılamayan Selami Salman, 10 yıl önce eşinin de vefat etmesi sonrası yalnız kaldı. Baba yadigarı evinin yıkılmasıyla akrabasının evine geçen Salman, büyüdüğü günlerin anılarını barındıran köyünden ayrılamıyor.