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Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Sürücüsünün 'kırmızı' ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü yakınlarını arayarak, "Kaza yaptım. Araç burada. Onunla ilgilenin" dedi. İşte o anlar ve olay yerindne görüntüler...

23.10.2021 01:46 - Son Güncelleme: 23.10.2021 01:53
Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

Bursa'da sürücüsünün 'kırmızı' ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücünün telefonla görüşmesinde ilginç diyaloglar yaşandı.

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Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerindeki Işıklı Kavşağında meydana geldi.

Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Cahit Eriş (66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk'ün (19) kullandığı 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, Cahit Eriş yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

KANLAR İÇİNDE ARACINI DÜŞÜNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası ikinci kazayı önlemek için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Cahit Eriş'e müdahalede bulundu.

Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

Kanlar içinde kaldığı görülen sürücü kalan sürücü Cahit Eriş, yakınlarını telefonla arayarak, "Kaza yaptım. Araç burada, onunla bir ilgilen" dedi.

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