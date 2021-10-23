Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin

KANLAR İÇİNDE ARACINI DÜŞÜNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olası ikinci kazayı önlemek için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Cahit Eriş'e müdahalede bulundu.