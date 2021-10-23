Kırmızı ışıkta geçip kazaya karışan sürücü akrabalarını aradı: Araç burada, ilgilenin
Bursa'da ilginç bir olay yaşandı. Sürücüsünün 'kırmızı' ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü yakınlarını arayarak, "Kaza yaptım. Araç burada. Onunla ilgilenin" dedi. İşte o anlar ve olay yerindne görüntüler...
23.10.2021 01:46
- Son Güncelleme: 23.10.2021 01:53
Bursa'da sürücüsünün 'kırmızı' ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası sürücünün telefonla görüşmesinde ilginç diyaloglar yaşandı.
İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Cahit Eriş (66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk'ün (19) kullandığı 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, Cahit Eriş yaralandı.