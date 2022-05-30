Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu
Adana'da mısır tarlasında çalışan işçiler şok bir olayla karşılaştı. Kötü kokudan rahatsız olan işçiler durumu polislere bildirdi mısır tarlasına gelen ekipler çıplak bir ceset buldu. Şahsın kimliğinin ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
30.05.2022 16:08 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:10
KÖTÜ KOKUDAN RAHATSIZ OLAN İLÇİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasında çalışan işçiler kötü kokudan rahatsız oldu.