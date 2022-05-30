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Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu

Adana'da mısır tarlasında çalışan işçiler şok bir olayla karşılaştı. Kötü kokudan rahatsız olan işçiler durumu polislere bildirdi mısır tarlasına gelen ekipler çıplak bir ceset buldu. Şahsın kimliğinin ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

30.05.2022 16:08 - Son Güncelleme: 30.05.2022 16:10
Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu

Adana'da mısır tarlasında kimliği belirsiz çıplak bir erkek cesedi bulundu.

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Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu

KÖTÜ KOKUDAN RAHATSIZ OLAN İLÇİLER DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasında çalışan işçiler kötü kokudan rahatsız oldu.

Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu

CESET BULUNDU

Kokunun kaynağını aramaya başlayan işçiler, tarlada bulunan ağacın altında çıplak bir erkek cesedine rastladı.

Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu

3-4 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 3-4 günlük olduğunu belirledi.

Mısır tarlasında şok: Çıplak halde ceset bulundu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için cesedin bulunduğu bölgeden yaklaşık 200 metre uzaklığa şerit çekmesi dikkat çekti.

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