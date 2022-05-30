Antalya’da nişanlısı Nuray Demir’i otel odasında öldürmüştü! Katil zanlısı eski nişanlı için istenen ceza belli oldu

TARTIŞINCA OTELDE KALMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demir ile Bektaş'ın sosyal medyadan tanıştıkları ve aile arasında nişanlandıkları, Bektaş'ın Yalova'dan nişanlısını görmek için Antalya'ya geldiği belirtildi. Daha önceki ziyaretlerinde; Demir'in ailesiyle yaşadığı evde kalan Bektaş'ın önceki gelişinde anne Fatmana Gül ile ziynet eşyalarının kaybolması nedeniyle tartıştığı ve bu nedenle otelde kaldığı bilgisine yer verildi.