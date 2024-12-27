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Miray Daner’den “Meksika'da bir gece” deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Vatanım Sensin, Medcezir, Kuş Uçuşu, Bir Litre Gözyaşı, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabında yayınladığı son karelerle dikkat çekti. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen Daner, "Meksika'da bir gece" notuyla sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 08:58 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 08:58
Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa başlayan Miray Daner, Vatanım Sensin, Medcezir, Kuş Uçuşu, Bir Litre Gözyaşı, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol aldı.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü isim, Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi popüler isimlerle aşk yaşadı.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise yeni sevgilisine yer verdi. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen Daner, "Meksika'da bir gece" notuyla sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Art arda pozlarını yayınlayan Miray Daner'in fit hali dikkatlerden kaçmazken "Çok güzelsin yorumları yapıldı.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Daner'in kumsalda sevgilisiyle göz göze verdiği poz da takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

İşte Miray Daner'in o paylaşımı...

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

NE OLMUŞTU?

Genç oyuncu aylar önce katıldığı bir etkinlikte, "Hayatımda her şey çok yolunda, işim de iyi gidiyor özel hayatım da iyi gidiyor" demişti.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Daner evlilik sorularına yanıt vermekten kaçınmıştı.

Miray Daner’den Meksika’da bir gece deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Miray Daner ve sevgilisi