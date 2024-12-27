Miray Daner’den “Meksika'da bir gece” deyip sevgilisiyle ilk kez paylaştı! Kumsalda el ele göz göze!

Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa başlayan Miray Daner, Vatanım Sensin, Medcezir, Kuş Uçuşu, Bir Litre Gözyaşı, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol aldı.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü isim, Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi popüler isimlerle aşk yaşadı.
Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise yeni sevgilisine yer verdi. Beyazlar içinde kamera karşısına geçen Daner, "Meksika'da bir gece" notuyla sevgilisiyle ilk kez paylaşımda bulundu.
Art arda pozlarını yayınlayan Miray Daner'in fit hali dikkatlerden kaçmazken "Çok güzelsin yorumları yapıldı.
Daner'in kumsalda sevgilisiyle göz göze verdiği poz da takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte Miray Daner'in o paylaşımı...
NE OLMUŞTU?
Genç oyuncu aylar önce katıldığı bir etkinlikte, "Hayatımda her şey çok yolunda, işim de iyi gidiyor özel hayatım da iyi gidiyor" demişti.
Daner evlilik sorularına yanıt vermekten kaçınmıştı.
Miray Daner ve sevgilisi