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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Hafsanur Sancaktutan verdiği bir röportajında "Ortalıkta adam kalmadı" çıkışıyla çok konuşulmuş ve bir süre sonra Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlayıp "Adam yok dedim, âlâsını buldum" ifadelerini kullanmıştı. Mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiren çiftten kötü haber geldi. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ikilinin ayrılık nedeniyle ilgili ortaya atılan bir iddia sonrası ise gözler Nilperi Şahinkaya'ya çevrildi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:37 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 09:37
Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, bir süre önce gönlünü meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Verdiği bir röportajda "Ortalıkta adam kalmadı" diyen Sancaktutan ise Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladıktan sonra "Adam yok dedim, âlâsını buldum" ifadelerini kullandı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

NİLPERİ'Yİ KISKANDI!
Ayrılık nedeniyle ilgili ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Aka'nın Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşması, Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdı.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Bu durumun, çiftin arasındaki ilişkiyi sonlandırmasına neden olduğu öne sürüldü. Ayrılığın, bu video paylaşımından kaynaklandığı öğrenildi.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Ancak henüz Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

NE OLMUŞTU?
Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde gittiği Kolombiya'da Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara kazımıştı.