Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Gözler Nilperi Şahinkaya’ya çevrildi

Son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, bir süre önce gönlünü meslektaşı Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı.

Verdiği bir röportajda "Ortalıkta adam kalmadı" diyen Sancaktutan ise Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başladıktan sonra "Adam yok dedim, âlâsını buldum" ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.